大馬經濟續增長 樓價料平穩

去年大馬經濟受外圍拖累，增速由2022年的按年增8.7%降至3.7%，樓價仍能保持約3%的按年升幅，今年首季受惠於外部需求回升，經濟按年增4.2%，期內樓價按年計亦現輕微升幅。據馬來西亞國家房產資訊中心（National Property Information Centre）數據，今年首季馬來西亞樓價指數（MHPI）按季微跌1.9%，惟按年計則微升0.5%至216.9點，平均樓價由2023年第四季約47.73萬令吉，稍調整至約46.8萬令吉，期內住宅總成交量按季微跌6.3%，按年則升16.6%，至約6.28萬宗，成交額按季跌9.1%，按年計升21%，至約252.46億令吉。

各類住宅價 排屋仍錄升幅

至於各類住宅價格，期內僅排屋價格錄升幅，按年升1.8%，排屋平均樓價由去年首季約44.25萬令吉升至今年首季約45.07萬令吉；公寓樓價按年跌0.8%，今年首季公寓平均樓價為36.76萬令吉，去年首季則為37.07萬令吉；半獨立屋樓價按年跌0.8%，平均樓價由去年首季的70.92萬令吉，稍降至今年首季的70.32萬令吉；獨立屋樓價按年跌1.8%，平均樓價由去年首季約64.19萬令吉，降至今年首季的63.03萬令吉。

需求下跌，是期內樓價較去年第四季稍調整的因素之一。PropertyGuru報告指出，今年首季置業需求指數按季微跌1.1%至160.43點，認為受季節因素影響，多於經濟因素，基於農曆新年期間樓市交投一般較為淡靜，而國內經濟前景仍樂觀，國際貨幣基金組織（IMF）預期今年環球貿易增長將提升至約3.3%水平，馬來西亞央行也預測當地經濟今年全年增長將介乎4%至5%之間，並料下半年通脹趨升，惟升幅仍可控，今年整體通脹可望維持於2%至3.5%水平，令市場憧憬下半年當地利率可保持穩定，此等因素將有助穩定樓市。

政府增房屋信貸擔保額 支持置業需求

馬來西亞央行自去年5月再加息25點子後，至今未有進一步加息。儘管當地利率已由2022年3月的1.75厘升至3厘，確影響部分潛在買家的負擔能力。PropertyGuru早前調查顯示，隨着利率保持平穩，部分準買家開始考慮降低置業要求入市。

該公司預期，政府政策對置業需求有一定支持，今年大馬政府逐步推出支持房地產市場政策，如透過增加房屋信貸擔保計劃（SJKP）的擔保金額，為更多置業人士提供支援，並有意加快當地鐵路發展，交通將改善地區樓價有望向好。

海外買家徵印花稅4% 料內需主導樓市

此外，大馬政府更對中國、印度及土耳其等多國旅客實施30天免簽證入境措施，支持旅遊業發展，目前旅遊業為馬來西亞第三大經濟支柱，僅次電子業和石油天然氣產業，國內從事與旅遊相關事業人口逾350萬人，佔該國總人口23%以上，市場人士憧憬當地旅遊業可持續疫後復蘇的勢頭，再加上電子業有望受惠於外圍需求回穩，推動當地經濟持續增長，將提升置業人士的入市信心。

除國內置業需求外，來自海外的需求也有望提升，鑑於今年馬來西亞政府放寬了第二家園的申請條件，或可吸引更多海外買家投資大馬樓市。然而，PropertyGuru認為，馬來西亞今年開始對海外買家徵收4%印花稅，或會削弱令吉偏軟及放寬第二家園申請門檻帶來的正面影響，因此預期內需仍是大馬樓市的主要驅動力，除非國內經濟受到意料之外的衝擊，否則預計今年大馬樓價將偏向穩定。

此外，近年不乏馬來西亞樓盤來港展銷，如位處吉隆坡市區的項目Eaton Residences，項目由新加坡上市地產商GSH Corporation Limited發展，毗鄰吉隆坡Conlay地鐵站，鄰近吉隆坡新金融中心敦拉薩國際金融中心（TRX）。該項目樓高52層，設空中花園、無邊際泳池及健身室等設施，提供632伙，單位可選戶型由1至4房，實用面積由775至2960方呎不等，1房入場價由120餘萬令吉起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]