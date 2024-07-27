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經濟

香港地產

MOUNT PARKER 3房 獲內地客5.5萬承租

【明報專訊】內地客以大額租住市區物業。中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES中層B室，實用面積1186方呎，3房1套間隔，獲內地客以5.5萬元承租，實用呎租逾46元，業主2014年2946萬元一手購入，持貨10年，租金回報約2.2厘。

專才4.5萬租MY CENTRAL 3房戶

此外，中環嘉咸街MY CENTRAL入伙近6年，最新錄專才客承租3房戶個案。中原區域營業經理胡洛勇表示，一名在中環工作的專才客斥4.5萬元租住屋苑高層D室，實用面積811方呎，3房1套間隔，實用呎租55.5元。業主2017年2736萬元一手購入，持貨約7年，租金回報約2厘。

啟德1號兩房2.65萬租出 高市價逾4%

啟德1號（II）則有兩房租盤高市價租出，中原市務經理周靜嫻表示，屋苑5座高層F室，實用面積563方呎，大兩房間隔，以月租2.65萬元成交，實用呎租47.1元。值得留意，屋苑本月兩房戶月租徘徊於2.5萬元水平，上述租金較市價高約4%至6%。業主2017年1262.2萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

內地生續覓租盤，利嘉閣高級經理鄭啟聰稱，將軍澳海悅豪園2座高層H室，實用606方呎，3房1套間隔，以月租約2.5萬元租出，實用呎租約41元，租客為科大內地生，並預付一年租金共約30萬元。業主2010年約395萬元買入，租金回報約7.6厘。

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