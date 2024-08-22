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經濟
2024年8月22日星期四
股市最前線
沃爾瑪折讓12%盡沽京東持股 京東股價曾挫逾一成 半日回購30億護盤
外資減持中資科企 騰訊阿里早有先例
大摩削香港內地股指目標 恒指挫120點
港交所次季多賺9％ 錄同季收入新高
數碼通結束澳門流動通訊業務
小米次季經調整多賺兩成 勝預期 收入創新高 雷軍：史上最出色季報
恒地半年基礎盈利跌10% 維持中期息0.5元
嘉里本業半年少賺19% 派中期息0.4元
TVB中期虧損收窄 許濤：全年有望實現淨利潤
吉利半年銷量增四成 中期多賺5.8倍 不派息
市建局發債120億 瑞銀：債市見回暖
藥明中期少賺34%
美非農新職修訂大減82萬 實際就業增長減近30% 就業市場降溫速度超預期
美匯指數見今年低 兌日圓曾跌穿145
OpenAI「微調」GPT-4o 企業可自訂AI模型
楊智佳：京東遭沃爾瑪清倉 打擊港股
港元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：中通快遞料165元沽壓大
劉思明：防高估值消費股逆轉 調整幅度驚人
周顯：越南取代中國已失時機
湯文亮：銀行不批按揭 應早通知
瑧譽兩洋房撻訂 買家共失3674萬 逾兩年前共約3.67億購入 近年最大宗新盤撻訂
尚柏擬短期現樓推 涉112伙1房265呎起
中環皇后大道中152號招標 市值14億
內地客630萬沽半山捌號1房 3年實蝕近半最傷
MOUNT PARKER 3房 獲內地客5.5萬承租
經絡曹德明：按息或回落至3.3厘 港樓明年料好轉
料本港銀行下季 略放寬按揭審批
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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