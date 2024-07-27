OpenAI「微調」GPT-4o 企業可自訂AI模型

至9月底每日免費提供百萬個tokens

該功能對於OpenAI的旗艦AI模型來說是新功能，此前的GPT-4o 或其前身GPT-4均無法進行微調。隨着新功能啟動，直至9月23日，OpenAI每日將免費提供100萬個tokens額度，供客戶和開發者微調GPT-4o時使用。微調GPT-4o，每百萬個tokens通常需要收費25美元。運行微調後的客製化版本，成本為每百萬個輸入tokens收費3.75 美元，每百萬個輸出tokens收費15美元。

要微調AI模型，客戶須將數據上傳到OpenAI的伺服器。從事客製化任務的OpenAI軟件工程師John Allard表示，相關微調訓練平均需要一至兩個小時，初期用戶只能使用文字數據來微調模型，而不能使用圖像或其他形式的內容，但未來將會為客戶提供更多自訂項目。

（綜合報道）

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