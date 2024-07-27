明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

OpenAI「微調」GPT-4o 企業可自訂AI模型

【明報專訊】OpenAI為企業客戶推出「個性化定製服務」，讓客戶使用其公司數據，「微調」（fine-tuning）OpenAI目前最強大的AI模型GPT-4o。企業客戶可向現有的AI模型提供一些額外資訊，以訓練其完成一些特定類型的任務，例如一家生產滑板的公司對AI模型進行微調後，作為客服的聊天機器人就可應對有關滑板保養等問題，而客戶用於訓練AI模型的資料，不會用於訓練OpenAI其他模型。

至9月底每日免費提供百萬個tokens

該功能對於OpenAI的旗艦AI模型來說是新功能，此前的GPT-4o 或其前身GPT-4均無法進行微調。隨着新功能啟動，直至9月23日，OpenAI每日將免費提供100萬個tokens額度，供客戶和開發者微調GPT-4o時使用。微調GPT-4o，每百萬個tokens通常需要收費25美元。運行微調後的客製化版本，成本為每百萬個輸入tokens收費3.75 美元，每百萬個輸出tokens收費15美元。

要微調AI模型，客戶須將數據上傳到OpenAI的伺服器。從事客製化任務的OpenAI軟件工程師John Allard表示，相關微調訓練平均需要一至兩個小時，初期用戶只能使用文字數據來微調模型，而不能使用圖像或其他形式的內容，但未來將會為客戶提供更多自訂項目。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕客製化 AI模型

上 / 下一篇新聞