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經濟
國際金融

美匯指數見今年低 兌日圓曾跌穿145

【明報專訊】美聯儲減息在即，美匯指數周三低見101.24，是今年以來低位；美元兌日圓一度跌穿145，見兩周低位。歐元兌美元曾漲至1.1132，是去年底以來高位。紐約梅隆銀行歐洲、中東和非洲市場高級策略師Geoffrey Yu預計，美元兌多種主要貨幣的疲弱狀况將持續到年底。他指出，日圓近期大幅上漲，顯示日圓套息交易持續平倉，預期未來幾個月，美元兌日圓可能會繼續偏軟，到年底可能跌至130。

日上月貿易收支逆差332億

日本財務省公布7月貿易統計初值，出口減去進口的貿易收支為逆差6218億日圓（約332億港元），時隔1個月再現逆差。日圓兌每美元在7月初曾跌至162，見逾37年低位。7月日圓兌每美元的匯率平均為159.77，較去年同期貶值約17日圓。在日圓偏軟的背景下，晶片相關需求增加。日本7月出口額按年增長10.3%，是連續第8個月錄得增長。

另一方面，7月進口額按年急增16.6%，連增4個月。來自美國的進口大幅增加，醫藥用品進口額按年增長45.5%。經濟學家表示，隨着工資上漲，消費者需求復蘇，推動進口強勁增長。日本上月無論是進口或出口數據，均是1979年有可比數據以來，最高的7月份數字。

不過日生基礎研究所（NLI Research Institute）指出，由於海外經濟持續放緩，加上日圓近期轉強帶來的壓力，日本出口可能暫時低迷。聯昌國際銀行（CIMB）報告指出，日本央行周二發布的研究報告強調，日本通脹壓力持續存在，這增強了該央行進一步加息的理據，推動日圓兌美元上漲，昨高見144.94，昨晚在145水平徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕貿易逆差 日圓 美匯指數 美元

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