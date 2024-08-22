美非農新職修訂大減82萬 實際就業增長減近30% 就業市場降溫速度超預期

美國零售巨頭Target（美：TGT）第二財季盈利勝預期，股價早段急升15%。梅西百貨（Macy's）（美：M）下調全年銷售預測，股價早段挫12%。

下月減息半厘概率升至逾三成

美國勞工統計局每月都會對非農數據進行修訂，但其每年獲得各州社保稅收紀錄後，仍會進行廣泛調整。最新數據顯示，美國總就業人數較原先數據少0.5%，是2009年以來最大幅的修訂。就業職位獲最大幅修訂的，是專業及商業服務行業。該行業的就業職位增幅，較最初報告少35.8萬個。此外，零售業就業職位亦較最初報告少12.9萬個。

根據最新修訂，在截至今年3月的一年內，美國每月新增的就業職位只有約17.8萬個，低於此前估計的24.6萬個。數據公布後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月減息半厘的概率，由不足三成升至三成以上；減息0.25厘的概率，則輕微回落至七成以下。至於今年底前減息1厘或以上的概率，則由六成半升至七成以上。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率跌至3.9厘，而美國10年期國債孳息率跌穿3.8厘。美匯指數跌至101.24，是今年以來低位。

花旗：套息交易重臨 改借入美元

花旗集團指出，近日套息交易捲土重來，但有別於以往，今次被對冲基金充當融資貨幣的不是日圓，而是美元。隨着投資者加大對美聯儲今年底前減息超過0.75厘的押注，加上日本央行於7月再次加息，原本押注美國經濟持續強勁，而日本借貸成本將維持低位的預期已被打破。

美國就業數據轉弱，以及日本央行加息，導致日圓套息交易在本月初爆發平倉潮。根據商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，自2021年以來，在期貨和期權市場沽空日圓的對冲基金，已轉為看漲日圓。

花旗外匯量化投資解決方案全球主管Kristjan Kasikov指出，考慮到美聯儲減息在即，以及日本的加息前景，使用套息交易策略的對冲基金改變策略，寧願借入美元，而非日圓。自8月5日「黑色星期一」全球大跌市以來，對冲基金一直以借入的美元，購買新興市場貨幣，包括巴西雷亞爾及土耳其里拉。Kasikov表示，市場開始對美元更為看淡，對美聯儲減息的猜測，助長了風險偏好。

不過，花旗預計全球套息交易表現理想的時間窗口很短，因為圍繞美國總統大選的動盪，可能令波動率再次飈升。

隨着美聯儲有望於下月啟動減息，資金繼續湧入美國貨幣市場基金，以鎖定目前較高的收益率。金融數據提供商EPFR的數據顯示，美國貨幣市場基金在8月1日至15日，淨流入882億美元，是去年11月以來最高的上半月數字。

貨幣市場基金持有現金，以及美國國庫券在內的短期資產。美國國庫券的孳息率往往在預期減息前下跌，並減息開始後進一步下滑，不過由於貨幣市場基金持有多元化的資產，因此能在較長時間提供較高利息。

（綜合報道）

[國際金融]