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經濟

市建局發債120億 瑞銀：債市見回暖

【明報專訊】市建局周二（20日）完成120億港元債券定價，與今年2月按證公司並列歷來最大規模港元債券發行。瑞銀為是次債券發行全球協調人，該行全球投資銀行部大中華區債券資本市場執行董事盧嘉雯稱，近期美國減息明朗化，債券市場已見回暖，過去兩周為不少企業安排發債。盧嘉雯續稱，過去兩年高息環境，不少公司贖回債券未有再補充發行，令現時債市求過於供，信貸息差（credit spread）現為過去10年來最低水平。雖然現時尚未開始減息，不過企業現時安排發債，可以利用較低信貸息差的優勢。

信貸息差為10年來最低水平

是次市建局債券發行收益率，為過去兩年半以來港元公開債券發行中最低。盧嘉雯表示，美國過去數月通脹和經濟數據支持減息，降低市場利率，債券供應較低亦使市場需求相當充足，債市發行人與投資者皆對下半年債市有所期待。過去兩年債券贖回金額遠高於發行量，若一旦開始減息，期望可以帶動明年債券發行金額提升。歷來港元債券發行市場幾乎以私募發行，她表示，是次為港元債券發行公開市場發展的重要里程碑，有望鼓勵更多公營或私營企業發行港元債券。

對於私人企業發債情况，瑞銀全球投資銀行部大中華區業務部執行董事鍾明俊表示，一直有與企業保持溝通，早前該行為新世界（0017）和新創建（0659）安排發債融資。

相關字詞﹕減息 港元債券 瑞銀 市建局

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