TVB中期虧損收窄 許濤：全年有望實現淨利潤

免費電視業務4年半首扭虧

集團期內核心電視業務收入按年增長12%至14.45億元，主要受惠於香港及內地業務收入分別增長20%及22%所致。當中免費電視業務廣告收入按年錄得21%增長至6.85億元，但是受到電商業務規模縮減影響，因此集團整體收入按年減少3%至15.13億元。電商業務收入按年大減75%至6800萬元。OTT串流業務方面，myTV Gold用戶按年增加4%至19.3萬戶，數碼廣告收入亦按年增長39%，但分部收入仍受訂閱收入影響而減少4%，EBITDA則跌25%至2745萬元。內地業務則在合拍劇帶動下扭虧，EBITDA達4468萬元。

行政主席許濤預計，集團全年繼續實現正數EBITDA，並有望實現淨利潤，今年度進一步削減總成本8%至10%。隨着免費電視牌照明年檢討，許認為規管條例不合時宣，期望盡快檢視法律及核心條款。財務總監李福來指出，電商業務在過去一年大降成本及縮減規模，他認為已足夠，未來反而部署增加收入。另在較早前完成配售集資約1億元後，暫無特別融資計劃。