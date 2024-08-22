恒地半年基礎盈利跌10% 維持中期息0.5元

上半年基礎盈利，已包括期內出售北角「港匯東」予李寧（2331）所帶來的基礎盈利約14.07億元，以及政府以現金18.6億元收回粉嶺北及古洞北新發展區農地，所帶來的10.96億元盈利。

純利按年跌46.7%，則是受累於建成投資物業及發展中投資物業經重估後錄得應佔公允價值虧損22.67億元。

下半年開售5項目 涉4257伙

恒地指出，在市區舊樓重建項目方面，已購入全部及八成以上權益之自佔樓面面積合共約280萬方呎，另有約40萬方呎的自佔樓面面積，已撥作今年下半年開售計劃。下半年恒地將開售5個項目，包括半山衛城道8號豪宅項目、啟德住宅項目、啟德商住項目、九龍城南角道項目及大埔「迎林」，合計提供4257個住宅單位。另在本港有可售辦公及工業樓面面積約18萬方呎。

主要收租物業出租率93%

截至6月底，恒地在內地及香港未入帳的自佔物業銷售金額合共約207.69億元，當中約124.95億元銷售金額預計可隨物業落成交付買家而於2024年下半年入帳。

收租物業方面，截至6月底主要收租物業出租率為93%，而中環「The Henderson」可出租樓層的出租率近六成。零售物業組合出租率維持穩定，而租金亦見上升。部分地區商場，客流量及租戶整體生意額，更超越2018年疫情爆發前水平。

截至6月底，恒地土儲約2350萬方呎，所持有的新界土儲約4510萬方呎。