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經濟

小米次季經調整多賺兩成 勝預期 收入創新高 雷軍：史上最出色季報

【明報專訊】於3月底正式推出首款電動車的小米（1810）公布截至6月底止第二季業績，收入創歷史新高，按年錄得888.9億元（人民幣，下同），按年升32%；純利升38.3%至50.7億元，計及智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損18億元，經調整淨利潤升20.1%至61.8億元，優於市場預期，小米創始人雷軍於微博發文形容，「這是小米歷史上最出色的季報」。

明報記者

集團亦宣布，第二季度起的分部報告改為手機×AIoT及智能電動汽車等創新業務兩個分部，以反映最新「人車家全生態」戰略，季內小米的手機×AIoT分部收入825億元，其中全球智能手機出貨量達到42.2百萬台，按年升28.1%；智能電動汽車等創新業務分部收入為64億元，毛利率15.4%，當中62億元為電動車收入，經調整淨虧損18億元，期內小米SU7系列交付新車為27,307輛，預計於11月提前完成累計交付新車10萬輛的目標，全年新目標為12萬輛。

電動車收入62億 經調整淨虧損18億

對於智能電動汽車業務的虧損，小米行政總裁及總裁盧偉冰表示，有關業務未具備規模效應，加上前期投入大及車型成本貴，他預計伴隨規模、產能、交付能力的提升，虧損會進一步收窄，他又指，公司從6月開始產能提升，由單班轉為雙班生產，每個月可穩定交付1萬輛，目前訂單的交付周期縮短，令新增訂單的下單動力強，有信心達到全年交付12萬輛車的目標。

今年來股票回購達37億

手機業務方面，季內小米智能手機平均售價（ASP）按年下跌0.8%至1103.5元，主要由於內地競爭加劇以及ASP較低的新興市場的銷售量增加影響，毛利率下跌1.2個百分點至12.1%，主要是內地競爭及核心零部件價格上升所致，管理層表示，小米手機的毛利率其實已相當高，要求其不斷上升並不現實。

綜合上半年，小米收入按年升29.6%至1643.9億元，經調整盈利升51.3%至126.7億元，集團披露，今年以來股票回購金額約36.8億元，已於6月獲得董事會批准100億元回購額度，將積極在公開市場回購股票。

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