數碼通結束澳門流動通訊業務

隨着數碼通的澳門業務結束，當地流動通訊服務由「四大」，變成由龍頭澳門電訊、中國電信（澳門）及和記旗下3澳門經營。澳門郵電局稱，已收到數碼通（澳門）放棄申請4G牌照，並計劃在3G牌照期限屆滿後不續期。該局指數碼通會與澳門電訊協調合適就業機會予現職員工。

業務持續收縮 連續兩年陷負資產

數碼通澳門業務近年持續收縮，過去5個年度持續虧損並錄得除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA），2023年度6月底止年度LBITDA達1258.7萬元，收入連續兩年減少，並降至只有3437萬元。數碼通澳門亦連續兩年陷於負資產營運狀態，在2023年6月底止負資產約413.9萬元。

2020年6月底止年度，數碼通不單因應澳門業務一次過作出固定資產及使用權資產共8524.8萬元減值，主席郭炳聯於當年年報內更罕有表示，澳門流動通訊市場競爭非常激烈，並指當地一個佔主導地位的營運商收取極高的傳輸線費用，加上巨額政府繳費，令他們面對不公平競爭，並正就經營可行性作策略檢討。隨後在2021/22年度顯示，該集團在2022年4月以880萬元購入伙伴澳門餘下28%股權變成全資擁有，即當年其澳門業務估值約3143萬元。數碼通昨收報3.86元、跌0.5%，市值42.6億元。