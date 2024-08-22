明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

數碼通結束澳門流動通訊業務

【明報專訊】數碼通（0315）結束在澳門經營16年的流動通訊業務。公司昨日向當地客戶發出通知，指經過周詳的商業考慮，將停止當地業務，並與中信國際電訊（1883）旗下澳門電訊達成協議，將客戶餘下合約期內的服務由澳門電訊提供，並可選擇由澳門電訊提供的其他服務計劃，並自8月22日至10月31日讓客戶在兩家公司安排更換SIM卡。

隨着數碼通的澳門業務結束，當地流動通訊服務由「四大」，變成由龍頭澳門電訊、中國電信（澳門）及和記旗下3澳門經營。澳門郵電局稱，已收到數碼通（澳門）放棄申請4G牌照，並計劃在3G牌照期限屆滿後不續期。該局指數碼通會與澳門電訊協調合適就業機會予現職員工。

業務持續收縮 連續兩年陷負資產

數碼通澳門業務近年持續收縮，過去5個年度持續虧損並錄得除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA），2023年度6月底止年度LBITDA達1258.7萬元，收入連續兩年減少，並降至只有3437萬元。數碼通澳門亦連續兩年陷於負資產營運狀態，在2023年6月底止負資產約413.9萬元。

2020年6月底止年度，數碼通不單因應澳門業務一次過作出固定資產及使用權資產共8524.8萬元減值，主席郭炳聯於當年年報內更罕有表示，澳門流動通訊市場競爭非常激烈，並指當地一個佔主導地位的營運商收取極高的傳輸線費用，加上巨額政府繳費，令他們面對不公平競爭，並正就經營可行性作策略檢討。隨後在2021/22年度顯示，該集團在2022年4月以880萬元購入伙伴澳門餘下28%股權變成全資擁有，即當年其澳門業務估值約3143萬元。數碼通昨收報3.86元、跌0.5%，市值42.6億元。

相關字詞﹕郭炳聯 3澳門 中國電信（澳門） 數碼通流動通訊（澳門） 中信國際電訊 澳門電訊 數碼通

上 / 下一篇新聞