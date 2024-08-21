基金特區：貝萊德Joseph Williams：專注企業基本面 防短期市場噪音

貝萊德基本股票團隊環球產品策略師Brian Knowles指出，投資重點在於持有的時間，而不是捕捉時機，因恐懼而出售下跌的股份只會鎖定虧損，尤其是當公司質素仍然穩健時，幾乎不會遇到不適合購買或持有一間優秀企業的時機，這一點相較過往任何時候更值得注意，基於受經濟增長放緩及科技革新等發展形勢的影響，所謂贏家與輸家之間的分歧擴大，進一步扭曲了這些公司的潛在長期價值，歷史顯示最佳的投資方法十分簡單，就是進行研究、精挑細選，並保持投資，此方法使股息及盈利增長能夠隨着時間而受惠於強大的複利效應。

減息周期展開前

部分資產轉投股市

既然股市短線波動，並不影響投資於具增長潛力企業，或應考慮趁減息周期展開前，將部分現金資產轉投股市。綜合自1995年以來5個美國加息周期的數據，聯儲局結束加息周期一年後股市表現往往跑贏現金，其中收息股及美國股票在過去5個加息周期最後一次加息後12個月之平均回報率均逾24%，而貨幣市場之平均回報則為4.5%。

結束加息周期一年後

股市一般跑贏現金

貝萊德大中華區財富業務負責人雷敏諾表示，近年相對高息的環境，令本港投資者偏好低波動性的收息產品，如去年不少投資者的投資組合主要為貨幣市場基金或存款，但隨着減息預期升溫，今年第一季投資者開始將部分資金投向主要投資於投資級別債券基金，然後在今年第二季投資者逐步將資金轉向與股票相關的基金，如多元資產基金及波動性較低股息基金，可預期投資者逐步提升投資組合股票比重的趨勢將持續。

至於如何發掘不受波動市影響的股份，Williams認為，應專注於企業基本面，如企業是否擁有結構性利好因素及穩固市場地位，歐洲知名奢侈品牌是其中一個例子，這些品牌傳承數十年，甚至逾百年，管理層在品牌價值管理方面非常優秀，使品牌在持續增長的高端消費市場，具長遠可持續的競爭優勢，新品牌很難進入市場與之競爭；又如製造手術機械人的企業，這些企業擁有創新科技，市場地位穩固，並且可受惠於全球醫療需求結構性增長的趨勢。

投資擁結構性利好因素企業

此外，還要留意企業是否具備優秀管理團隊，以及企業會否將盈利再投資。Williams表示，具優秀管理團隊的企業應對市場轉變的能力較高，企業盈利較具韌性，而部分企業會選擇將盈利以派息或回購股份方法回饋股東，此類股份並非不可取，但以長線投資而言，將盈利再投資的企業更加吸引，因再投資可使企業業務持續發展，企業盈利具增長空間，隨着企業規模不斷擴大，企業盈利及派息也有機會持續提升，有望為長線投資者帶來複利效應。

貝萊德早前在港推出「貝萊德全球基金─環球靈活策略股票基金」，該基金以高度集中、高信念投資策略（high conviction）為本，專注於長線投資，選股不受制於指數基準，約投資於20至30隻具備競爭優勢及長期資本增值潛力的股份。

Williams表示，該基金為一隻不受約束（unconstrained）的股票基金，即基金在建構投資組合時不需參考基準指數，不必擔心基金在行業及地區方面的資產配置，相較於基準指數是高配，還是低配，但並不代表基金沒有參考指標，該基金以MSCI世界指數的3年累計表現作為衡量基金表現的指標，使基金經理選股時，可更專注於股份的基本因素，並排除短期市場噪音，但強調不受約束不代表基金所承擔的風險會較高，因基金在單一股份及單一行業不會投入太多資金，而且當基金經理認為兩家不同公司之間存在共同的現金流風險，或共同監管風險，會嘗試將這兩家公司的配置限制在投資組合的10%至15%以內，以管控投資風險。

明報記者 劉敬華

[基金特區]