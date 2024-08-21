投資者1.2億沽美銀中心 4年蝕2400萬

資料顯示，有關單位為美國銀行中心中層04至07室及13室，單位面積約6632方呎，最新以1.21億元易手，呎價1.82萬元。據悉，單位現由金融財務公司租用，月租約22萬元，租約期至2025年11月，即租金回報約2.2厘。

據悉，原業主當年購入上述單位後，隨即加價20%、即約1.74億元放售，惟一直未獲承接。原業主持貨約4年，帳面蝕約2400萬元或17%。

20年爆疫時1.45億向美商會購入

另第一太平戴維斯最新的8月投資市場報告指出，受高融資成本和貸款收緊，本港非住宅物業近期頻以折扣價出售，其中甲級商廈價格上半年已錄得6.4%跌幅，料下半年有機會再跌5%至10%。至於核心街舖做價上半年則已錄得約2%跌幅，料下半年或再跌5%至10%；商舖租金上半年則已錄約4.6%跌幅，下半年或再有5%跌幅。

報告又指出，資金成本上升，主要由於美國聯儲局沒有如市場預期般減息，導致香港銀行同業拆息保持高位，銀行亦採取更加保守的貸款取態，並正重新評估其手上的貸款組合，收回部分抵押物業，該項因素將有利現金充裕的投資者和用家，向財困賣家議價。本港今年上半年大型非住宅物業的交易總額只有99億元，較去年同期大減47%。該行預料，未來數月內，銀行貸款質量可能進一步惡化，意味貸款態度將更謹慎，加上高昂的再融資成本，可能迫使更多大型物業組合持有人，以折扣價出售部分非重點資產。