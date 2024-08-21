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經濟

香港地產

天璽．天最快下月初上樓書

【明報專訊】啟德一帶先後有新盤推出，其中新地（0016）旗下啟德天璽．天亦部署短期內推售，發展商表示，項目最快下月初上載樓書，並於同月發售，售價將以港島及九龍豪宅物業作參考。

新地代理總經理胡致遠表示，天璽．天樓書正積極準備中，預計下月初上載樓書，並於本季推售，項目將涵蓋開放式至4房間隔，定價除了參考同區樓盤外亦會參考港島及九龍豪宅項目 。他又稱，項目前臨啟德車站廣場，單位景觀開揚，並自設約24萬方呎基座商場，住戶可乘搭專屬升降機直達商場，更可全天候無鏠連接港鐵啟德站。天璽．天位於協調道10 號，將分2期發展，共提供1490個住宅單位，發展項目第1期共3座，由一座樓高44層及兩座樓高38層的大樓組成，提供906個住宅單位。

FINNIE周六首輪開售60伙

另外，宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街FINNIE，早前公布兩張共60個單位價單後，市場反應理想，自上周六至昨晚共收逾450票，超額6.5倍，發展商昨上載2號銷售安排，繼周五以招標形式發售特色單位外，周六以價單形式發售60伙，其中A組大手時段，買家可購2伙至4伙指定單位，B組散客時段最多可購兩伙。資料顯示，入票客每票（可支票或本票）5萬元，並於周四晚截止。

新盤成交方面，信置（0083）牽頭發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，昨再售出一伙兩房戶，單位為3座23樓C室，實用772方呎，成交價2702萬元，實呎3.5萬元。項目本月已售9伙，套現逾5億元，全盤累售63伙，總套現近62億元，當中5伙為特色戶，亦錄得9組大手客。華懋薄扶林碧麗軒以招標形式售出單位12，為實用1905方呎的複式戶，連719方呎平台及76方呎天台，屬3房3套連儲物室間隔，成交價6580萬元，實呎34,541元。華懋集團銷售總監封海倫表示，市場憧憬美國聯儲局快減息，集團旗下豪宅項目查詢及睇樓量均有上升。

相關字詞﹕碧麗軒 St. George's Mansions 天璽．天

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