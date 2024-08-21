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經濟
2024年8月21日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
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恒指跌58點 成交不足750億一周低
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人行維持LPR逆回購利率不變
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小鵬次季虧損收窄 海外銷量貢獻首逾一成
快手次季收入盈利均勝預期 經調整純利升74% AI助商家改善經營
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惠譽：內房企續削買地支出
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特步半年多賺13% 績後股價曾升逾半成
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人民幣定存高息精選
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劉思明：港股反彈趨勢未改 績優股可吸
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新世界龍田村批建兩幢23層高住宅 伙華潤置地合作 涉約28萬呎樓面
豪景花園前方地 申建長者住宅涉112伙
AVA 128「納米樓」首跌穿300萬
天璽．天最快下月初上樓書
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內地客方便子女上學 6萬租逸瓏灣4房
寶峰居高臨下 賞都會維港景
恒地美麗臺項目打造地標豪宅
基金特區：貝萊德Joseph Williams：專注企業基本面 防短期市場噪音
劉思明：港股反彈趨勢未改 績優股可吸
【明報專訊】港股稍為回暖突然被潑一盤冷水，部分消費股業績後股價受壓，打擊資金入市意欲。不過小回並未破壞月初以來的反彈趨勢，仍可吸納績優股。
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