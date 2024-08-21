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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：金價新高 美股金礦股更可取

【明報專訊】恒指昨日下跌58點，收報17,511點，主板成交745億元，交投回復淡靜。昨日人民銀行維持1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）不變，符合市場預期，惟消息仍影響市場氣氛，內地A股再錄跌勢，創業板指數下滑1.3%，見半年低位，反映二三線股沽壓較大。近日港股反彈勢頭隨即被打斷，二三線股只經歷兩日的可觀反彈，又回復弱勢，走勢同樣比高市值股份遜色。

投資者變臉，可顯示於業績後的股價反應。華潤啤酒（0291）及恒安國際（1044）於周一中午公布業績，當日股價尚未有反應，周二卻遲來半天展開跌勢，兩股大約下跌了6%。兩股均是10倍市盈率左右的消費行業龍頭，估值不昂貴，似乎投資者對於內地消費行業只會向負面的方向去想，只要港股、A股走勢乏力，消費股便率先捱沽。投資者不惜貨，趁有消息、交投較活躍的時間沽出股票，相信由沽售變為收集的過程仍需時，即使估值不貴，仍談不上出現築底回升的信號。

沽售變收集需時 港股難言築底回升

美國減息憧憬下，近期金價再創新高，執筆時現貨金報每盎司2522美元，年初至今升幅約22%。雖然難期望金價有如2003年至2011年期間、受惠中國經濟起飛而展開5倍的巨型升浪，惟今年內仍有望保持穩步上揚。

目前全球黃金總市值大約16萬億美元，每年產量約3500噸、相當於總量大約1.5%，若將黃金視作貨幣供應來看，按年增幅與日本貨幣供應M2相若，卻遠低於中國及美國7%及4%的近年M2升幅。換言之，黃金供應增長相對主要貨幣供應增幅是偏慢。

雖然中國及印度作為黃金消費大國，兩國的黃金消費需求似乎有放緩的趨勢，中國及俄羅斯央行為了減低美元貨幣體系的影響力，仍會持續增持黃金，帶旺央行需求。只要黃金消費需求放緩速度不是太快，綜合上述因素，金價向上仍是長線健康且合理的趨勢，至少今年有美國減息憧憬，黃金上漲懸念不大。

要留意的是，本周四美國聯儲局主席鮑威爾將於Jackson Hole會議當中發表講話，按近期美國就業及消費數據表現理想，加上美股大幅反彈，鮑威爾是否會發表進取減息支持經濟的論調，仍存疑問。不過，即使進取減息預期落空，金價調整，亦將成為吸納機會，金價大趨勢未因此而改變。

於本港上市的金礦股當中，招金礦業（1818）、紫金礦業（2899）、山東黃金（1787）及靈寶黃金（3330）股價均未跟隨國際金價破頂，當中涉及個別因素，例如紫金的銅業務比重很高，受內地工業影響較大。

AEM穩健 HMY盈利具爆發力

至於美股市場上，黃金股選擇不少，好處是無論收入及盈利，往往能夠跟隨金價起落。買入金礦股，固然希望受惠金價上升，近期來說，似乎買入相關美股更可取。

其中，較穩健的選擇是Agnico Eagle Mines（美：AEM），其開採成本相對同業為低，收入、盈利相對穩定。至於股價波幅較大的Harmony Gold Mining（美：HMY），未來有金礦投產，收入及盈利較具爆發力。假若有興趣買入金礦股，除了港股市場外，美股上市的AEM及HMY亦可考慮。

[楊智佳 還看今朝]

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