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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：美元與黃金的交叉

【明報專訊】隨着美國經濟和通脹數據全面降溫，美聯儲已進入減息前最後跑道，目前市場討論不再集中在何時減息，而是減息幅度和密度，以及對於中性利率的評估。不出意外地，美元和美債收益率持續走低，美匯指數跌至102下方，為今年1月以來低位，對政策利率敏感的2年期美債收益率亦一度跌穿4%水平，刷新一年多低位。

目前美國經濟完全符合「美元微笑曲線」底部的情景，即同時實現去通脹和經濟實現「軟着陸」，按照理論美元將有所走弱，加上貨幣估價過高及與其他主要央行貨幣政策分歧收窄，料美元繼續有下行空間。雖然筆者認為美元將延續下行趨勢，但仍須留意在地緣政治不確定性和匯市波動加劇的背景下，美元下行路徑可能會較顛簸，甚至可能有間歇反彈。因此筆者所在的研究團隊認為，可通過做多日圓、瑞郎及黃金來表達看跌美元的觀點，同時迴避避險需求上漲帶來的風險。

我們預測黃金與美元短中期內呈現相反走勢，金價在多重基本面因素推動或持續創新高。黃金與美國10年TIPS（通脹保值國債）收益率一直都有非常高的負相關性，因此可持續受惠於美聯儲更寬鬆貨幣政策。其次，為對冲通脹及優化資產結構，央行、主權基金、投資者對黃金需求明顯上漲，資金亦見加快流入。

最後，由於避險特性，在美國總統大選、地緣風險劇增一年，投資者看高黃金一線。技術上，金價上漲勢頭持續，但已屬超買水平，不排除在Jackson Hole會議前後有投資者把握獲利離場機會。接下來數月，預計國際金價仍有走高空間。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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