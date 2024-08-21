蘋果將首印度生產iPhone Pro 被視去中國化

在截至2024年3月的財年，印度已組裝價值140億美元的iPhone，佔全球產量14%。知情人士稱，蘋果預計會和去年一樣，在最新iPhone產品全球首發當日，提供印度製造的標準版iPhone 16。

LVMH行政總裁進軍AI領域

此外，奢侈品巨擘LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）進軍AI領域，其家族辦公室Aglaé Ventures今年以來已進行5項與AI相關的投資，具體金額未明，但這些AI企業的融資規模合共超過3億美元。據悉，獲阿爾諾注資的AI企業當中，今年規模最大的一輪融資，來自致力實現「全面通用人工智能」（full artificial general intelligence）的法國初創公司H。該公司此前的名稱為Holistic AI，由Google旗下DeepMind AI部門前僱員創辦。

（綜合報道）

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