OK母企併7-11母企障礙重重 全球共擁逾10萬家店 料遭美日監管機構審查

分析認為，倘兩大便利店營運商合併，將成為美國規模最大的零售連鎖店之一，有可能導致貨品零售價格被提升，甚至損害勞工權益，監管機構可能會要求它們進行重大重組，或需剝離資產，才能獲准合併。Seven & i 股價於周一飈升22.7%後，周二回落一成。

7-11母企估值被嚴重低估

Couche-Tard在全球經營1.67萬家便利店，遠低於Seven & i的8.58萬家，而兩者共擁逾10萬家店。不過截至周一，Couche-Tard的市值達580億美元，而Seven & i在股價急升逾兩成後，市值亦只有380億美元左右，反映其估值被嚴重低估。Seven & i的估值只有預測市盈率的8倍，遠低於日本同業泛太平洋控股（日：7532）的13倍，暫未知Couche-Tard提出的收購金額。

Couche-Tard較Seven & i背負更多債務，所持的現金更少。不過由於日圓貶值，加上Seven & i的股價自2月底跌了兩成，使其成為吸引的收購目標。彭博社分析指出，根據11.5倍的息稅折舊及攤銷前利潤計算，Seven & i的交易價值可能高達860億美元，意味Couche-Tard無力獨自完成交易。

《金融時報》引述接近美國監管機構的消息人士稱，由於兩家公司尚未達成合併協議，美國監管機構尚未採取行動，但預計當局會因為這宗交易對消費者的潛在影響而進行審查，「你可以預期這項交易會受到挑戰」。法國政府亦曾於2021年以食品和國家安全為由，否決Couche-Tard收購家樂福（Carrefour）的提案。

分析認為，7-11與Circle K的潛在合併，與美國超市巨頭Kroger（美：KR）2022年提出以246億美元收購同業Albertsons（美：ACI） 的交易類似。FTC當時提出訴訟阻止交易，質疑兩家公司合併會妨礙市場競爭，提高食品雜貨價格，損害消費者的選擇。Kroger周一起訴FTC，爭取解除交易障礙。

外資購日企一向困難

根據食品諮詢機構Technomic的數據，7-11在美國經營超過1.25萬家便利店，而Couche-Tard則擁有超過7000家零售店。倘若合併，它們將控制美國大部分州份的接近2萬家商店，在美國便利店市場佔12.3%份額，大幅拋離美國第三大便利店營運商Casey's的1.7%市場份額。

接近Seven & i 的銀行家向《金融時報》稱，收購可行性很低，若外資收購變得政治化，美國和日本監管機構都可能對其進行審查，尤其是便利店在日本被認為是地震發生時重要基礎設施。

外資收購日本企業往往困難重重，例如美國私募基金巨擘黑石（Blackstone）曾打算伙拍同業KKR等競購東芝，最終東芝由私募基金日本產業伙伴（JIP）出面收購。

（綜合報道）

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