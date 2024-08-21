彭博：內地政府減干預 新盤掀價格戰

【明報專訊】彭博引述知情人士指出，隨着地方政府減少干預，開發商爭相回籠資金，內地新建住宅市場打起價格戰。5月份北京郊區一個中等規模住宅項目突然降價18%，周邊新開發項目不得不跟着降價。另有知情人士指出，深圳政府同意一個項目的單價較一年前下調29%。
另根據中指控股和公開公告，多年干預過後，至少有10個城市已放鬆或取消新建商品住房銷售價格指導，讓市場需求發揮更大作用。雖然宣布降價的主要是中小城市，但北京和深圳的例子表明，就連特大城市的政府也開始根據具體情况放鬆房價。此舉預計將促使更多開發商降價，因為所參照的二手房市場降幅更大，彭博行業研究分析師Kristy Hung認為有關情况亦不利於市場情緒，想買房的人會等待房價觸底後再入場。
地方政府據報允專項債資金
購待售住房
另外，彭博引述知情人士指出，中國正考慮允許地方政府利用未來專項債籌集的資金，用於收購存量待售住房。今次是繼5月出台政策組合拳後，監管正進一步尋求新政以穩定房地產市場。知情人士指出，目前地方政府專項債資金主要用於基礎設施項目建設。而新方案將允許地方政府利用未來專項債籌集的資金，用於收購存量待售住房。截至8月，今年3.9萬億元人民幣（約5460億美元）的新增專項債額度發行已過半。惟知情人士稱，暫不清楚如果方案獲批，剩餘專項債額度中將有多少被用於收儲。
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