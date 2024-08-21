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經濟

惠譽：內房企續削買地支出

【明報專訊】評級機構惠譽發表第二季內房市場觀察報告，指出隨着內地新建商品住宅銷售額和均價一同持續下探，該行所評級的內房企業進一步削減買地支出，期內一線及中級城市住宅用地成交額，按年分別下降34%和42%。另外，部分經濟實力較強城市的優質土地供應減少，也可能拖累當地的土地銷售。惠譽指土地銷售額持續收縮，符合他們對內地新建商品住宅長期需求呈下降走勢的預期，不過同時可緩解現存住宅過剩問題，改善供需平衡。

惠譽表示，今年上半年該行評級的內地房企在補充土儲更加保守，認為是由於業務重心的大型城市的房價繼續走低，令銷售亦隨之受挫。據8家內房的公開數據，它們權益購地支出佔合同銷售額的比率降至不足20%，中位數為8%，相對在2023年上半年和下半年，比率的中位數仍有中雙位數、高雙位數。不過惠譽指出，一些未被該行評級房企有更激進的購地活動，一定程度抵消了房企土儲活動減少，認為是有部分地方政府支持企業，入場支持當地土地市場。

惠譽指出，今年上半年一線城市房價承壓加劇，不過市場對優質地段高品質土地依然有強勁需求。在取消限價後，7月初上海市中心兩宗土地的溢價率分別高達21%和17%，不過整體一線城市的土拍溢價率中位數，已下滑至中個位數。

相關字詞﹕內地房地產 內房 惠譽

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