融創盈警 料半年虧損150億

另一內房佳兆業（1638）境外債務重組卻有新進展，昨公布與債權人小組訂立重組支持協議，有關債權分別佔佳兆業範圍內債務未償還本金總額的34%以上，以及瑞景範圍內債務未償還本金總額的36%以上。計劃債權人的重組代價將包括6檔以美元計價的優先票據，以及8檔以美元計價的強制可轉換債券。

佳兆業與債權人訂重組支持協議

佳兆業公告指出，擬進行重組旨在為公司提供長期恢復空間，以保持業務穩定，提供足夠的財務靈活性，以實現可持續的資本結構及提升資產淨值，及保護所有利益相關方的權利及權益。另外，為促進資產負債表去槓桿化及增強流動性，公司可在重組生效日期之前或之後進行一次或多次供股，其中保薦人郭英成或郭英智將通過出資1.15億元的股東貸款參與供股。

富力香港遭清盤呈請

富力地產（2777）則公布，收到由呈請人在高等法院就其全資附屬公司富力香港未償還呈請人按比例享有的該貸款本金金額及應付利息所提交的清盤呈請，該呈請將於10月30日在高等法院審理。而下月即將進行清盤聆訊的遠洋集團（3377）又有新消息，彭博引述知情人士指出，一個關鍵債權人團體就遠洋集團重組計劃提出一個「反建議」，包括要求為所有債券持有人增加現金選項、降低折價率及提高利率。不過消息續稱，遠洋集團可能因條件超出其能力而不予採納。