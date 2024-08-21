快手次季收入盈利均勝預期 經調整純利升74% AI助商家改善經營

明報記者 蕭嘉聰

集團第二季線上營銷服務收入按年升22.1%至175.15億元，直播收入則按年下跌6.7%至93.02億元。快手提到，今年第二季視覺生成大模型取得重大進展，包括啟動視頻生成大模型「可靈AI」全面測試，並向全球用戶推出會員體系，進一步升級模型功能，上半年近兩萬名商家在快手平台借助AI改善經營。

平均日活躍用戶升5%

快手創始人兼首席執行官程一笑稱，將堅定執行AI戰略，AI大模型將着重研發配合業務場景的專項語言模型，大規模降低模型的整體推理成本；視頻生成方面將繼續升級可靈AI大模型，除了加強C端會員付費的全球運營，亦會尋求更多B端合作變現的可能。

他續稱，未來會搜索將大模型應用至商業化推薦，為線上營銷服務收入增長提供支持。程一笑認為，短期內AI投入不會對集團盈利帶來明顯影響，長線而言AI也能通過賦能現有業務和創新業務場景，不斷提升相關投資對業務發展的價值。

截至今年6月底，集團第二季的平均日活躍用戶（DAU）為3.953億人，按年升5.13%；電商商品交易總額為3052.53億元，按年升15%。程一笑稱，直播電商平台更擅長由商家政策、數據及營銷能力等各方面帶動商家個性化經營，提供多樣的商品選擇，吸引消費者探索非確定性的電商需求。下半年將穩住和大力發展內容及社交電商，提升直播間的轉化效率，保持集團在行業的差異化優勢和獨特價值。

經調整淨利潤率15.1% 提前1年達標

他又指出，集團今年第二季的經調整淨利潤率為15.1%，提前1年達成目標，毛利率亦創單季新高。短期而言，電商商業化及本地生活等業務推廣投入將有所增加，但隨着收入結構改善以及運營效的進一步提升，有信心實現經調整利潤率20%的中期目標。快手昨收市報44.4元，升0.45%。