高盛降7內銀H股目標價

料上半年淨息差仍受壓

高盛因應預期內銀去季釋放信貸損失撥備較少，將今年第二季純利預測降低0.2%，按年減少1.4%。因應淨息差下調，該行亦將今年至2026年內銀純利預測，降低0.9%。高盛較為看好建行（0939）給予買入評級，認為該行資產負債表較強，有助維持每股派息。內銀昨日股價各自發展，變化不大。

內銀收入過去數年受人行降低借貸成本影響收窄息差，金監總局公布，第二季內地商業銀行淨息差按季持平在1.54厘，不過高盛認為，人行可能會進一步減息，以降低政府為房地產融資和政府債務展期的融資成本，該行估計政策利率下調0.1厘，將降低今年和明年淨息差1.6和5.4點子（1厘等於100點子）。即使政策利率不變，內銀淨息差也要在明年下半年才會穩定在1.3厘。

高盛指零售和企業貸款需求弱，加上客戶提前償還按揭貸款，令貸款餘額增長放緩，降低銀行資產收益率。另由於存款成本逐漸下降至歷史低位，資金成本或會進一步下降，但幅度低於初時預期。不過，資產和負債期限較長的大型國有內銀，淨息差收窄幅度會較小型銀行小。

近年內銀撥備前利潤下跌，但通過降低撥備水平維持純利增長。高盛料大多數銀行在次季仍會降低撥備覆蓋，但不良貸款生成增加，令不良貸款撥備水平有上升壓力，銀行或會增撥備保護資產負債表。高盛指出，需關注製造業和供應鏈貸款質素，由於產能過剩導致企業現金流減弱，金融體系信貸增長放緩及政府信貸需求增，也或會收緊企業信貸供應。

內銀預期將首度派發中期息，高盛指純利增長受壓，即使派息率保持不變，預期今年中期息也會平均較去年假設的中期息減少5%，下半年派息亦有可能差過預期。