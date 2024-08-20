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經濟
2024年8月20日星期二
技術取勝
投資策略
新盤撻訂首8月338宗 多去年三成 扣除柏傲莊拆樓重建後取消交易 宗數爆疫後最多
MONACO系列 推八成免壓測按揭
外籍生1.8萬租NOVO兩房 呎租47元同類新高
24/7 FITNESS 2800萬購油麻地巨舖
接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購
人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高
極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入
渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準
長建英掛牌 較港高水2.8%
接手優品360年半 招商局海通帳蝕13%
中國建築港營業額升29% 受惠中標多個大項目
潤啤半年多賺1% 中期息增三成 啤酒收入跌逾1% 冀白酒全年營業額增三成
恒安中期多賺15% 毛利率升
冠君產業中期轉蝕11億 可分派收入跌12%
富豪酒店盈警 料中期虧損擴至16億
證監會終止長江證券融資不得任保薦人處分
耀才籲港期貨交易改24小時制
「ESG一站通」助企業免費評估 生產力局推出 半年500公司成會員
「P4P培訓」結合遊戲和科技應用
亞洲貨幣7個月新高 泰銖受捧 聯儲減息在即 美匯指數低見102
星洲推最高3.6萬失業補助 標誌政策逆轉
AMD購伺服器商 加強與Nvidia競爭
楊智佳：中車估值合理 5元附近可吸
港元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：騰訊增長具韌性 上望410元
何民傑：熊貓經濟宜能與民同樂
梁天卓：奇招提高生育率
岑兆基：新質生產力 引領企業價值增長（二之二）
技術取勝：理想倘守77元或現突破
劉思明：內房消費品換新等國策股 現溫和炒風
周顯：越首富發迹地的啟示
湯文亮：沒有傷痕的毆打
技術取勝：理想倘守77元或現突破
【明報專訊】泡泡瑪特20天線料有承接（圖）
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