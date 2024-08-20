明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：奇招提高生育率

【明報專訊】聯合國的數據顯示，全球女性一生平均生小孩的數目由上世紀五十年代至七十年代接近5個，大幅下跌至幾年前的2.3個。人口學的專家指出，每名女性一生人平均要生2.2個小孩才可維持整體的人口數目。換言之，近年女性生育率已極之接近所謂的人口替代率，全球總人口差不多已達頂峰，人口總數回落是為期不遠。

女性生育率下降，對一個國家的影響是其「人口紅利」亦會因此消失。為了試圖提高出生率，各地政府都嘗試通過各種政策措施如提供育兒補貼、延長育嬰假期和改善托育服務等，例如早前香港政府兩年前就開始為合資格嬰兒的父母發放兩萬港元作為獎勵。

除了這些政策之外，我們還有沒有辦法提升生育率？這次美國總統大選可能提供一個意外的建議。

在這次美國總統大選，副總統似乎成為了關鍵。一方面，民主黨由賀錦麗冷手執個熱煎堆頂上後，其民望意外出現大反彈；另一方面，共和黨副總統候選人JD 萬斯（J.D. Vance）似乎是秉承了特朗普語不驚人死不休的作風，但當中不少言論引來不少人反感，其中有人找出他幾年前一段關於沒有生過孩子的女性的言論：「沒有孩子的貓夫人，她們對自己的生活感到痛苦」，並指她們「不應該從政，因為她們在美國沒有直接的利害關係（don't have a direct stake）」。

萬斯倡父母擁更多投票權

在政治不正確之外，這番言論其實引申出一個有意義的討論：與國家未來「更有利害關係」的父母應否擁有更多投票權？

萬斯明顯地認為父母應該有更多的投票權：「為什麼我們讓民主黨被沒有孩子的人控制？為什麼這只是美國人生活中的一個正常事實？我們國家的領導人應該是那些不透過自己的後代、子孫與國家有個人和直接利害關係的人？」

當然，這建議在目前只是天方夜譚，事實上要實行起來亦會困難重重（萬一子女的意願與父母不一致怎麼辦？）但如果有一天真的實行起來，這除了增加父母的話語權之外，說不定還可以提升生育率！

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

上 / 下一篇新聞

新盤撻訂首8月338宗 多去年三成 扣除柏傲莊拆樓重建後取消交易 宗數爆疫後最多
新盤撻訂首8月338宗 多去年三成 扣除柏傲莊拆樓重建後取消交易 宗數爆疫後最多
MONACO系列 推八成免壓測按揭
MONACO系列 推八成免壓測按揭
外籍生1.8萬租NOVO兩房 呎租47元同類新高
外籍生1.8萬租NOVO兩房 呎租47元同類新高
24/7 FITNESS 2800萬購油麻地巨舖
24/7 FITNESS 2800萬購油麻地巨舖
接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購
接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購
人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高
人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高
極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入
極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入
渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準
渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準
長建英掛牌 較港高水2.8%
長建英掛牌 較港高水2.8%
接手優品360年半 招商局海通帳蝕13%
接手優品360年半 招商局海通帳蝕13%
中國建築港營業額升29% 受惠中標多個大項目
中國建築港營業額升29% 受惠中標多個大項目
潤啤半年多賺1% 中期息增三成 啤酒收入跌逾1% 冀白酒全年營業額增三成
潤啤半年多賺1% 中期息增三成 啤酒收入跌逾1% 冀白酒全年營業額增三成
恒安中期多賺15% 毛利率升
恒安中期多賺15% 毛利率升
冠君產業中期轉蝕11億 可分派收入跌12%
冠君產業中期轉蝕11億 可分派收入跌12%
富豪酒店盈警 料中期虧損擴至16億
富豪酒店盈警 料中期虧損擴至16億
證監會終止長江證券融資不得任保薦人處分
證監會終止長江證券融資不得任保薦人處分
耀才籲港期貨交易改24小時制
耀才籲港期貨交易改24小時制
「ESG一站通」助企業免費評估 生產力局推出 半年500公司成會員
「ESG一站通」助企業免費評估 生產力局推出 半年500公司成會員
「P4P培訓」結合遊戲和科技應用
「P4P培訓」結合遊戲和科技應用
亞洲貨幣7個月新高 泰銖受捧 聯儲減息在即 美匯指數低見102
亞洲貨幣7個月新高 泰銖受捧 聯儲減息在即 美匯指數低見102
星洲推最高3.6萬失業補助 標誌政策逆轉
星洲推最高3.6萬失業補助 標誌政策逆轉
AMD購伺服器商 加強與Nvidia競爭
AMD購伺服器商 加強與Nvidia競爭
楊智佳：中車估值合理 5元附近可吸
楊智佳：中車估值合理 5元附近可吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：騰訊增長具韌性 上望410元
黃雯怡：騰訊增長具韌性 上望410元
何民傑：熊貓經濟宜能與民同樂
何民傑：熊貓經濟宜能與民同樂
岑兆基：新質生產力 引領企業價值增長（二之二）
岑兆基：新質生產力 引領企業價值增長（二之二）
技術取勝：理想倘守77元或現突破
技術取勝：理想倘守77元或現突破
劉思明：內房消費品換新等國策股 現溫和炒風
劉思明：內房消費品換新等國策股 現溫和炒風
周顯：越首富發迹地的啟示
周顯：越首富發迹地的啟示
湯文亮：沒有傷痕的毆打
湯文亮：沒有傷痕的毆打