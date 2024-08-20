梁天卓：奇招提高生育率

女性生育率下降，對一個國家的影響是其「人口紅利」亦會因此消失。為了試圖提高出生率，各地政府都嘗試通過各種政策措施如提供育兒補貼、延長育嬰假期和改善托育服務等，例如早前香港政府兩年前就開始為合資格嬰兒的父母發放兩萬港元作為獎勵。

除了這些政策之外，我們還有沒有辦法提升生育率？這次美國總統大選可能提供一個意外的建議。

在這次美國總統大選，副總統似乎成為了關鍵。一方面，民主黨由賀錦麗冷手執個熱煎堆頂上後，其民望意外出現大反彈；另一方面，共和黨副總統候選人JD 萬斯（J.D. Vance）似乎是秉承了特朗普語不驚人死不休的作風，但當中不少言論引來不少人反感，其中有人找出他幾年前一段關於沒有生過孩子的女性的言論：「沒有孩子的貓夫人，她們對自己的生活感到痛苦」，並指她們「不應該從政，因為她們在美國沒有直接的利害關係（don't have a direct stake）」。

萬斯倡父母擁更多投票權

在政治不正確之外，這番言論其實引申出一個有意義的討論：與國家未來「更有利害關係」的父母應否擁有更多投票權？

萬斯明顯地認為父母應該有更多的投票權：「為什麼我們讓民主黨被沒有孩子的人控制？為什麼這只是美國人生活中的一個正常事實？我們國家的領導人應該是那些不透過自己的後代、子孫與國家有個人和直接利害關係的人？」

當然，這建議在目前只是天方夜譚，事實上要實行起來亦會困難重重（萬一子女的意願與父母不一致怎麼辦？）但如果有一天真的實行起來，這除了增加父母的話語權之外，說不定還可以提升生育率！

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]