AMD購伺服器商 加強與Nvidia競爭

斥382億買ZT Systems

AMD行政總裁蘇姿丰表示，AI系統是「我們的首要戰略重點」，此次收購將「顯著增強我們的數據中心AI系統」。ZT Systems行政總裁Frank Zhang將加入AMD，向AMD數據中心負責人匯報。蘇姿丰表示，ZT Systems的1000名工程師將加入AMD，使AMD能更快測試，並推出最新的AI圖形處理單元（GPU），以滿足微軟等雲端運算巨頭的需求。

蘇姿丰稱，ZT Systems為AMD帶來的附加價值，是讓AMD銷售更多GPU。由於AI運算需要大量晶片連接，使伺服器系統的組成變得愈來愈重要。總部位於新澤西州的ZT Systems，擁有為大型數據中心製造伺服器的豐富經驗，這些客戶正為新的AI功能投入大量資金。ZT Systems目前每年收入約100億美元，相當於AMD去年總收入一半。ZT Systems未來將成為AMD數據中心解決方案業務的一部分，AMD將保留該業務設計及客戶團隊，並計劃在交易完成後，剝離ZT Systems伺服器製造業務出售，AMD尚未與潛在買家商討。

是次收購有75%的金額以現金支付，其餘以股票支付，預計在明年上半年完成收購。截至第二季，AMD擁有53.4億美元現金及短期投資。

AMD被視為Nvidia在AI處理器領域最接近的競爭對手。AMD上月預計，今年的AI晶片收入約45億美元。相比下，分析師預計，Nvidia本財年的數據中心業務收入將達到1000億美元。高盛分析師周一維持對Nvidia股票的「確信買入」評級，目標價維持135美元。

（綜合報道）

[國際金融]