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經濟

「P4P培訓」結合遊戲和科技應用

【明報專訊】ESG在未來職場日趨重要，為提升企業員工對ESG的全面了解並提升應用能力，生產力學院在「Play 4 Performance」（P4P）培訓中加入 ESG可持續發展策略元素，透過「遊戲中學習」增加趣味及參與度，提升培訓質素和成效。

馮嘉寶稱，生產力學院積極推出多元化、互動的培訓方案，裝備企業員工的數碼知識和軟技能，保持市場競爭力。其中，P4P開創「企業培訓遊戲化」先河，結合遊戲和科技應用，提升個人邏輯思維、溝通技巧、團隊默契等軟技能。活動包括「生化危機」、「還原直升機」等6個不同體驗區，依照不同體驗區以培育企業員工ESG技能。馮嘉寶介紹，「生化危機」需要參與者限時利用特製工具運送不同物件處理危機，參與者可深入認識保護環境的重要性，又能全面了解以持續發展為核心的危機管理，培養創造性思維、解難能力，以及團隊合作、彈性和負責任的決策能力，以達到與ESG目標一致的效果。

「還原直升機」則需要參與者扮演有不同缺失的人士，由組長給予清晰指示予組員以完成直升機模型（圖）。參與者需要運用有限資源合理分工，展現同理心溝通，體現社會責任和可持續發展的管治。

藉「還原直升機」學合理分工

馮嘉寶稱，生產力學院於7月底舉辦的ESG主題P4P企業體驗日共吸引逾200位不同行業人士參與，並得到參與者正面反饋。馮嘉寶相信，有趣又有挑戰性的真實情景互動體驗能讓企業員工在增強團隊協作能力時，親身感受ESG的重要性，培養相關意識並學會自發地在工作及日常決策中實踐ESG理念。

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