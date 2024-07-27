明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

「ESG一站通」助企業免費評估 生產力局推出 半年500公司成會員

【明報專訊】為支持香港打造可持續發展的營商環境，生產力局於今年1月推出「ESG一站通」平台，以響應香港「2050年碳中和」目標，促進企業對ESG的認知和能力，為本地大中小企業構建一個ESG生態圈，協助擁有共同目標和利益的持份者。推出約半年已有500家企業成為會員，企業加入後可免費做「線上ESG評估」。

明報記者 邱潤青

生產力局首席市場總監兼新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，企業在開展ESG初期往往會遇到不少挑戰，其中大部分中小企缺乏有關資源，對ESG認知程度亦不足。根據早前生產力局發表的「碳中和進展與挑戰」業界調查，發現多數受訪企業及機構支持政府推動減碳政策，但對「碳中和」缺乏專業知識，甚至只有不足兩成已制定具體的減碳目標，加上推行低碳轉型時要面對較高的財務資本，以及缺乏需求等障礙，令減碳之路困難重重。 

製造業進出口等最積極參與

此外，中小企在實踐ESG時還可能遇到數據收集和報告困難等問題。有鑑於此，生產力局透過「ESG一站通」為業界，尤其是中小企提供全方位支援。加入「ESG一站通」的綠色會員，可免費做「線上ESG評估」及取得「ESG一站通」績效卡，以評估中小企推行ESG取得的成效。

馮嘉寶分享稱，目前已有來自17個行業的公司完成了ESG自我評估。其中，最積極參與的行業包括製造業、進出口、批發和零售貿易、專業、科學和支援服務，以及信息和通訊業。當中ESG表現較佳行業為建造業、行政和支援服務、運輸、儲存、郵政和快遞服務，以及製造業。

辦訪內地團 助企業跳出香港

除線上ESG評估之外，成為「ESG一站通」會員的企業，亦有機會參與由生產力局舉辦的知識分享研討會、服務方案展示及交流會議等活動。中小企可利用創新科技實踐ESG策略，並加快達成長遠可持續發展的目標。「ESG一站通」亦曾舉辦到訪內地的商聚考察團活動，促進香港企業與內地企業分享和交流ESG做法，助企業跳出香港，擴闊眼界。 自平台建立至今，半年間已獲得170間行業協會的支持，並亦吸納超過500間來自各行各業的傳統企業、初創，以至微企成為會員。馮嘉寶表示，未來將推動更多不同範疇的企業加入「ESG一站通」，冀會員規模可超過千間公司，並將繼續積極建立「ESG一站通」生態圈。

相關字詞﹕生產力局

上 / 下一篇新聞

新盤撻訂首8月338宗 多去年三成 扣除柏傲莊拆樓重建後取消交易 宗數爆疫後最多
新盤撻訂首8月338宗 多去年三成 扣除柏傲莊拆樓重建後取消交易 宗數爆疫後最多
MONACO系列 推八成免壓測按揭
MONACO系列 推八成免壓測按揭
外籍生1.8萬租NOVO兩房 呎租47元同類新高
外籍生1.8萬租NOVO兩房 呎租47元同類新高
24/7 FITNESS 2800萬購油麻地巨舖
24/7 FITNESS 2800萬購油麻地巨舖
接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購
接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購
人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高
人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高
極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入
極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入
渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準
渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準
長建英掛牌 較港高水2.8%
長建英掛牌 較港高水2.8%
接手優品360年半 招商局海通帳蝕13%
接手優品360年半 招商局海通帳蝕13%
中國建築港營業額升29% 受惠中標多個大項目
中國建築港營業額升29% 受惠中標多個大項目
潤啤半年多賺1% 中期息增三成 啤酒收入跌逾1% 冀白酒全年營業額增三成
潤啤半年多賺1% 中期息增三成 啤酒收入跌逾1% 冀白酒全年營業額增三成
恒安中期多賺15% 毛利率升
恒安中期多賺15% 毛利率升
冠君產業中期轉蝕11億 可分派收入跌12%
冠君產業中期轉蝕11億 可分派收入跌12%
富豪酒店盈警 料中期虧損擴至16億
富豪酒店盈警 料中期虧損擴至16億
證監會終止長江證券融資不得任保薦人處分
證監會終止長江證券融資不得任保薦人處分
耀才籲港期貨交易改24小時制
耀才籲港期貨交易改24小時制
「P4P培訓」結合遊戲和科技應用
「P4P培訓」結合遊戲和科技應用
亞洲貨幣7個月新高 泰銖受捧 聯儲減息在即 美匯指數低見102
亞洲貨幣7個月新高 泰銖受捧 聯儲減息在即 美匯指數低見102
星洲推最高3.6萬失業補助 標誌政策逆轉
星洲推最高3.6萬失業補助 標誌政策逆轉
AMD購伺服器商 加強與Nvidia競爭
AMD購伺服器商 加強與Nvidia競爭
楊智佳：中車估值合理 5元附近可吸
楊智佳：中車估值合理 5元附近可吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：騰訊增長具韌性 上望410元
黃雯怡：騰訊增長具韌性 上望410元
何民傑：熊貓經濟宜能與民同樂
何民傑：熊貓經濟宜能與民同樂
梁天卓：奇招提高生育率
梁天卓：奇招提高生育率
岑兆基：新質生產力 引領企業價值增長（二之二）
岑兆基：新質生產力 引領企業價值增長（二之二）
技術取勝：理想倘守77元或現突破
技術取勝：理想倘守77元或現突破
劉思明：內房消費品換新等國策股 現溫和炒風
劉思明：內房消費品換新等國策股 現溫和炒風
周顯：越首富發迹地的啟示
周顯：越首富發迹地的啟示
湯文亮：沒有傷痕的毆打
湯文亮：沒有傷痕的毆打