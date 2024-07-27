「ESG一站通」助企業免費評估 生產力局推出 半年500公司成會員

明報記者 邱潤青

生產力局首席市場總監兼新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，企業在開展ESG初期往往會遇到不少挑戰，其中大部分中小企缺乏有關資源，對ESG認知程度亦不足。根據早前生產力局發表的「碳中和進展與挑戰」業界調查，發現多數受訪企業及機構支持政府推動減碳政策，但對「碳中和」缺乏專業知識，甚至只有不足兩成已制定具體的減碳目標，加上推行低碳轉型時要面對較高的財務資本，以及缺乏需求等障礙，令減碳之路困難重重。

製造業進出口等最積極參與

此外，中小企在實踐ESG時還可能遇到數據收集和報告困難等問題。有鑑於此，生產力局透過「ESG一站通」為業界，尤其是中小企提供全方位支援。加入「ESG一站通」的綠色會員，可免費做「線上ESG評估」及取得「ESG一站通」績效卡，以評估中小企推行ESG取得的成效。

馮嘉寶分享稱，目前已有來自17個行業的公司完成了ESG自我評估。其中，最積極參與的行業包括製造業、進出口、批發和零售貿易、專業、科學和支援服務，以及信息和通訊業。當中ESG表現較佳行業為建造業、行政和支援服務、運輸、儲存、郵政和快遞服務，以及製造業。

辦訪內地團 助企業跳出香港

除線上ESG評估之外，成為「ESG一站通」會員的企業，亦有機會參與由生產力局舉辦的知識分享研討會、服務方案展示及交流會議等活動。中小企可利用創新科技實踐ESG策略，並加快達成長遠可持續發展的目標。「ESG一站通」亦曾舉辦到訪內地的商聚考察團活動，促進香港企業與內地企業分享和交流ESG做法，助企業跳出香港，擴闊眼界。 自平台建立至今，半年間已獲得170間行業協會的支持，並亦吸納超過500間來自各行各業的傳統企業、初創，以至微企成為會員。馮嘉寶表示，未來將推動更多不同範疇的企業加入「ESG一站通」，冀會員規模可超過千間公司，並將繼續積極建立「ESG一站通」生態圈。