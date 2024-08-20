證監會終止長江證券融資不得任保薦人處分

信納已設清晰規定及程序

證監會表示，長江證券融資有按照與該會的協定，委聘獨立的檢討機構，對其經營保薦人業務的程序進行為期9個月的檢討，第一階段涉及檢視公司現時的內部系統和監控措施，鑑定其保薦人工作的紀錄，以及評估其在3宗上市申請中的保薦人工作，以確定其現時的政策和程序是否足夠及是否曾出現任何違規情况。

完成第一階段的檢討後，其檢討機構就長江證券融資的內部系統和監控措施提出建議。該檢討機構於第二階段的檢討中，確認長江證券融資已實施有關建議。

證監會曾於去年8月21日，因長江證券融資香港於2015年9月至2017年12月期間，擔任6宗上市申請的保薦人並履行其職責期間干犯嚴重且廣泛的缺失，對該公司作出譴責並處以罰款2000萬元，並於當年8月18日起吊銷長江證券融資的牌照一年。