中國建築港營業額升29% 受惠中標多個大項目

奪新界西堆填區擴建 歷來最大工程

以地區分部來看，集團稱由於成功中標香港多個大型項目，上半年香港分部營業額按年增29.1%至181.74億元，溢利亦升13.7%至9.33億元，均為升幅最快的地區。整體港澳分部營業額增18.3%至235.92億元，分部溢利增4.8%至15.88億元。至於中國分部，由於來自建築相關投資項目增長，帶動營業額升9.6%至351.19億元，溢利增10.8%至63.36億元。

期內，新簽合約額按年升29.2%至1251.30億元，集團指與法國威立雅集團成立聯合體，成功中標香港新界西堆填區擴建計劃，項目總合約額達611億元，集團佔約428億元，為集團歷史上合約額最大的工程項目。同時，集團亦獲得港深創科園的1A階段主合約。截至6月底止，集團在手總合約額約為6737.1億元，其中未完合約額約為4075.5億元。