渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準

至於明年首季以後的利率展望，渣打認為將取決於內地經濟增長趨勢，而其他央行減息也增加人行貨幣政策操作空間。一旦經濟增長企穩，渣打預期將暫緩放鬆貨幣政策，認為房地產市場狀况對此將非常關鍵。

美元大幅走弱 利人行鬆幣策

一年期貸款基準利率曾保持10個月不變，市場認為主要因為人行需要穩定人民幣匯率。渣打指出，人行穩增長、穩匯率和穩金融的政策目標互相衝突時，人行需要優先專注部分目標，第二季經濟增長放緩，達到全年增長目標壓力增大，渣打認為當局已將穩增長作為短期首要目標，亦會在下半年充分執行已批准政府預算，並前置發行政府債券。

另渣打指美國減息預期加快，帶動美元大幅走弱，緩解人民幣貶值壓力，打開人行貨幣政策放鬆的窗口，也可允許人民幣升值吸引資本流入，或貶值利好出口。