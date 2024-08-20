渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準

【明報專訊】內地第二季GDP按季增速降至0.7%，要達到全年約5%目標，第三和第四季按季增速需加快至1.4%，渣打發表報告認為，人行已經將穩增長作為短期首要目標，在7月意外減息後，不久將來會進一步放鬆貨幣政策，加快財政支出和推動房地產去庫存。渣打預期，人行將於第四季和明年首季各減息一次，7天期逆回購和一年期中期借貸便利（MLF）利率每次降幅分別0.1厘和0.2厘，另外預料在今季和明年首季下調存款準備金率各0.25個百分點。
至於明年首季以後的利率展望，渣打認為將取決於內地經濟增長趨勢，而其他央行減息也增加人行貨幣政策操作空間。一旦經濟增長企穩，渣打預期將暫緩放鬆貨幣政策，認為房地產市場狀况對此將非常關鍵。
美元大幅走弱 利人行鬆幣策
一年期貸款基準利率曾保持10個月不變，市場認為主要因為人行需要穩定人民幣匯率。渣打指出，人行穩增長、穩匯率和穩金融的政策目標互相衝突時，人行需要優先專注部分目標，第二季經濟增長放緩，達到全年增長目標壓力增大，渣打認為當局已將穩增長作為短期首要目標，亦會在下半年充分執行已批准政府預算，並前置發行政府債券。
另渣打指美國減息預期加快，帶動美元大幅走弱，緩解人民幣貶值壓力，打開人行貨幣政策放鬆的窗口，也可允許人民幣升值吸引資本流入，或貶值利好出口。