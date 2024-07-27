極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入

極兔新東方做好 ASMPT逆市跌

被剔除國指成分股的京東物流（2618）及商湯（0020），中金預期，將分別帶來約1460萬美元及1703萬美元的被動資金流出，相等於1.9個及0.2個交易日成交。被剔出科指成分股的平安好醫生（1833），就預期帶來約6326萬美元被動資金流出，約相等於10個交易日成交。

兩隻國指新貴極兔速遞及新東方昨股價做好，分別升6%及1%；科指新貴ASMPT就逆市下跌0.4%。被剔出國指的商湯及京東物流就分別上升1.8%及5%。被剔出科指成分股的平安好醫生就跌2%。

中金又指出，恒指成分股雖然未有調整，但部分成分股權重有變動，被動資金流入所需交易日最多是新世界發展（0017）及海底撈（6862），相等於0.4及0.3個交易日成交。

對於市場關注阿里巴巴 （9988） 會否被納入港股通，中金指出，考慮到阿里巴巴早已滿足納入港股通的要求，若公司於今年8月底成功完成雙重主要上市轉換，有望趕上9月5日的港股通考察日，並於9月9日調整日附近納入。