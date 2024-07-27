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經濟

人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高

【明報專訊】市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾周五出席傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發言，或為減息路線定調，美匯續顯著回落至102附近爭持，見7個半月低位；人民幣相應向好，離岸價曾升穿7.13，帶動港股最多升逾250點，收市升幅收窄至139點，成交不足千億元。北水就轉流出近62億元，為近5個月最多。分析預期港股8月走勢有望先低後高，恒指或上試17,800點至18,000點。

明報記者

恒指高開139點，早段曾升255點，高見17,685，重上50天線（現處17,594）及100天線（現處17,682）。但高位有沽壓，尾市升幅曾縮至117點，低見17,547，收報17,569，為7月22日後收市新高。港股連升兩日，累升460點。國指升1%，連升3日；科指曾升3%，收市升1.7%，連升兩日。

扣除派息 工行6年高農行破頂

大市成交944億元，較上日減少6.8%。北水有趁高獲利迹象，並終止連續兩日流入，昨淨流出61.7億元，是3月25日後最多。北水淨賣出最多的個股是盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828），淨沽金額分別達50.5億元、12.9億元及11.2億元。盈富全日成交居首達93億元。北水淨買入最多的個股是中國移動（0941），淨入達1.35億元。

人民幣上升，中資股受惠，內銀股普遍上升。扣除派息基礎計，工行（1398）升1.7%見逾6年新高，農行（1288）H股創上市新高，收市升2%（見表）。

重磅科網股個別發展，騰訊（0700）高位急回，午後曾倒跌，收市無升跌，報372.6元。阿里巴巴（9988）、小米（1810）升1.7%。京東系績後承接上周五強勢，昨續向好。京東健康（6618）升7.9%，為表現最好藍籌；京東（9618）亦再升3.9%。

內地新一輪以舊換新能源車補貼翻倍至2萬元人民幣，已獲發補貼者可獲補差額，電動車股普遍上升。蔚來 （9866） 升2.8%，小鵬汽車 （9868） 升逾3%，理想汽車 （2015） 升半成。

分析：8月料先低後高 上試17800

獨立股評人郭思治表示，港股連升兩周，重返250天線後，昨進一步做好，不過收市未能企穩50天及100天線以上。昨日個別成分股做好，加上人民幣上升，帶動恒指上升，預期後市仍有機會向好，8月走勢有望先低後高，恒指或上試17,800點至18,000點，但認為港股只屬技術上反彈，不是大升，始終經濟基本面仍差。

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