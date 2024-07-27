人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高

明報記者

恒指高開139點，早段曾升255點，高見17,685，重上50天線（現處17,594）及100天線（現處17,682）。但高位有沽壓，尾市升幅曾縮至117點，低見17,547，收報17,569，為7月22日後收市新高。港股連升兩日，累升460點。國指升1%，連升3日；科指曾升3%，收市升1.7%，連升兩日。

扣除派息 工行6年高農行破頂

大市成交944億元，較上日減少6.8%。北水有趁高獲利迹象，並終止連續兩日流入，昨淨流出61.7億元，是3月25日後最多。北水淨賣出最多的個股是盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及恒生中國企業（2828），淨沽金額分別達50.5億元、12.9億元及11.2億元。盈富全日成交居首達93億元。北水淨買入最多的個股是中國移動（0941），淨入達1.35億元。

人民幣上升，中資股受惠，內銀股普遍上升。扣除派息基礎計，工行（1398）升1.7%見逾6年新高，農行（1288）H股創上市新高，收市升2%（見表）。

重磅科網股個別發展，騰訊（0700）高位急回，午後曾倒跌，收市無升跌，報372.6元。阿里巴巴（9988）、小米（1810）升1.7%。京東系績後承接上周五強勢，昨續向好。京東健康（6618）升7.9%，為表現最好藍籌；京東（9618）亦再升3.9%。

內地新一輪以舊換新能源車補貼翻倍至2萬元人民幣，已獲發補貼者可獲補差額，電動車股普遍上升。蔚來 （9866） 升2.8%，小鵬汽車 （9868） 升逾3%，理想汽車 （2015） 升半成。

分析：8月料先低後高 上試17800

獨立股評人郭思治表示，港股連升兩周，重返250天線後，昨進一步做好，不過收市未能企穩50天及100天線以上。昨日個別成分股做好，加上人民幣上升，帶動恒指上升，預期後市仍有機會向好，8月走勢有望先低後高，恒指或上試17,800點至18,000點，但認為港股只屬技術上反彈，不是大升，始終經濟基本面仍差。