外籍生1.8萬租NOVO兩房 呎租47元同類新高

據悉，單位早前以1.8萬元放租不足一星期，便吸引4組客人洽租，最終「零議價」由一名外籍學生承租，創屋苑兩房租金新高，實用呎租約47元。業主去年以607.4萬元一手購入，租賃回報約3.6厘。

內地生1.8萬租新都城兩房 呎租43元破頂

同一租金亦可在將軍澳租住兩房戶，美聯分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城一期1座低層D室，實用面積420方呎，兩房間隔，獲來港升讀科大的內地生，以月租1.8萬元承租單位，實用呎租約43元，創屋苑同類呎租新高。業主2017年11月以580萬元購入，租務回報約3.7厘。屋苑本月暫錄得19宗成交，平均呎租約42元。

本地生2.1萬租63 POKFULAM一房

市區細單位亦受內地生青睞，香港置業首席聯席董事樊超明表示，大角嘴利奧坊·曦岸第1座低層C室，實用256方呎一房間隔，業主以1.65萬元放租約10日，獲租客洽詢，經議價後減900元或5.5%，以1.56萬元承租，實用呎租約61元，新租客為內地生合租。業主於2020年以約608.7萬元一手購入，租務回報約3.1厘。

港島區方面，中原高級資深區域營業經理簡英譓稱，西區63 POKFULAM第1座中高層D室，實用面積269方呎一房間隔，望港大校園，以2.1萬元租出，實用呎租約78元。據悉新租客為港大本地生，租金由其家人負責。業主2018年3月899萬元一手購入，持貨約6年半，租金回報約2.8厘。

太古城3房複式5.3萬租出 呎租51元

十大屋苑之一的鰂魚涌太古城罕錄特色戶租賃成交。美聯市務經理（銷售）陳昌裕表示，屋苑綠楊閣頂層連天台複式戶，實用面積1046方呎，3房1套間隔連天台，業主原叫價5.5萬元，議價後減2000元或3.6%，由同區客以5.3萬元承租，實用呎租約51元，另配有一個車位予租客使用，月租約為4300元。業主於2006年約848萬元購入，租金回報7.5厘。

[香港地產]