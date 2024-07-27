MONACO系列 推八成免壓測按揭

據MONACO系列昨更新的價單，項目新推「靈活置業按揭貸款」計劃，發展商指定財務機構為買家提供「免壓測」按揭，按揭成數最高樓價八成，期內全期按息為P加0.25厘（P現為5.875厘），年期最多30年，罰息期3年。雖然計劃免壓力測試，但買方及其擔保人（如有）須提供足夠文件證明其還款能力，包括但不限於提供信貸報告、收入證明及/或銀行紀錄，而每月供款總額不可高於每月收入總額的50%。

會德豐：冀助非本地客入市

發展商指出，新計劃將於本周五生效，有關計劃旨在回應非本地買家對按揭貸款安排的需求，冀協助該類客戶能更輕鬆在本地置業，並指集團一直致力推出不同優惠，希望客戶能有更多置業選擇。

另外，宏安地產（1243）旗下鰂魚涌FINNIE昨上載首張銷售安排，宏安地產執行董事程德韻指出，FINNIE首度推出全數共8伙特色單位於本周五起以招標形式發售，實用223方呎至626方呎。發展商早前已公布兩張共60伙價單，由上周六至今已收逾380票，超額認購逾5倍。宏安地產營業及市務高級設計經理溫灌霖補充，該批單位包括2樓連平台特色戶、27至28樓的高層平台特色單位及位於29樓的連平台及天台的特色單位。當中最大一伙為29樓A室頂樓全層平台連天台特色單位，3房1套設計，實用626方呎，連505方呎天台及254方呎平台。

名鑽上樓書 最快本月推

此外，益兆集團旗下何文田太子道西現樓盤名鑽昨上載樓書。益兆集團控股副總裁林浩表示，項目現樓示範單位及銷售準備工作已接近尾聲，預計短期開放予公眾預約參觀，最快本月推出。樓盤提供80伙，實用423至1610方呎，標準單位設兩房至3房戶型，各佔39伙，另設1伙3房及1伙4房連平台與天台特色戶。新盤成交方面，信置（0083）牽頭的現樓項目何文田ST. GEORGE'S MANSIONS本月暫售8伙，最新成交為3座22樓C室兩房戶，實用764方呎，成交價2647.96萬元，實呎34,659元。

[香港地產]