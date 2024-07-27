明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

MONACO系列 推八成免壓測按揭

【明報專訊】近月一手市况回落，發展商以不同計劃吸引買家入市，其中會德豐就為旗下已屆現樓的啟德MONACO系列推出最高樓價八成「免壓測」按揭計劃，發展商表明希望協助非本地買家入市。

據MONACO系列昨更新的價單，項目新推「靈活置業按揭貸款」計劃，發展商指定財務機構為買家提供「免壓測」按揭，按揭成數最高樓價八成，期內全期按息為P加0.25厘（P現為5.875厘），年期最多30年，罰息期3年。雖然計劃免壓力測試，但買方及其擔保人（如有）須提供足夠文件證明其還款能力，包括但不限於提供信貸報告、收入證明及/或銀行紀錄，而每月供款總額不可高於每月收入總額的50%。

會德豐：冀助非本地客入市

發展商指出，新計劃將於本周五生效，有關計劃旨在回應非本地買家對按揭貸款安排的需求，冀協助該類客戶能更輕鬆在本地置業，並指集團一直致力推出不同優惠，希望客戶能有更多置業選擇。

另外，宏安地產（1243）旗下鰂魚涌FINNIE昨上載首張銷售安排，宏安地產執行董事程德韻指出，FINNIE首度推出全數共8伙特色單位於本周五起以招標形式發售，實用223方呎至626方呎。發展商早前已公布兩張共60伙價單，由上周六至今已收逾380票，超額認購逾5倍。宏安地產營業及市務高級設計經理溫灌霖補充，該批單位包括2樓連平台特色戶、27至28樓的高層平台特色單位及位於29樓的連平台及天台的特色單位。當中最大一伙為29樓A室頂樓全層平台連天台特色單位，3房1套設計，實用626方呎，連505方呎天台及254方呎平台。

名鑽上樓書 最快本月推

此外，益兆集團旗下何文田太子道西現樓盤名鑽昨上載樓書。益兆集團控股副總裁林浩表示，項目現樓示範單位及銷售準備工作已接近尾聲，預計短期開放予公眾預約參觀，最快本月推出。樓盤提供80伙，實用423至1610方呎，標準單位設兩房至3房戶型，各佔39伙，另設1伙3房及1伙4房連平台與天台特色戶。新盤成交方面，信置（0083）牽頭的現樓項目何文田ST. GEORGE'S MANSIONS本月暫售8伙，最新成交為3座22樓C室兩房戶，實用764方呎，成交價2647.96萬元，實呎34,659元。

[香港地產]

上 / 下一篇新聞

新盤撻訂首8月338宗 多去年三成 扣除柏傲莊拆樓重建後取消交易 宗數爆疫後最多
新盤撻訂首8月338宗 多去年三成 扣除柏傲莊拆樓重建後取消交易 宗數爆疫後最多
外籍生1.8萬租NOVO兩房 呎租47元同類新高
外籍生1.8萬租NOVO兩房 呎租47元同類新高
24/7 FITNESS 2800萬購油麻地巨舖
24/7 FITNESS 2800萬購油麻地巨舖
接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購
接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購
人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高
人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高
極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入
極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入
渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準
渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準
長建英掛牌 較港高水2.8%
長建英掛牌 較港高水2.8%
接手優品360年半 招商局海通帳蝕13%
接手優品360年半 招商局海通帳蝕13%
中國建築港營業額升29% 受惠中標多個大項目
中國建築港營業額升29% 受惠中標多個大項目
潤啤半年多賺1% 中期息增三成 啤酒收入跌逾1% 冀白酒全年營業額增三成
潤啤半年多賺1% 中期息增三成 啤酒收入跌逾1% 冀白酒全年營業額增三成
恒安中期多賺15% 毛利率升
恒安中期多賺15% 毛利率升
冠君產業中期轉蝕11億 可分派收入跌12%
冠君產業中期轉蝕11億 可分派收入跌12%
富豪酒店盈警 料中期虧損擴至16億
富豪酒店盈警 料中期虧損擴至16億
證監會終止長江證券融資不得任保薦人處分
證監會終止長江證券融資不得任保薦人處分
耀才籲港期貨交易改24小時制
耀才籲港期貨交易改24小時制
「ESG一站通」助企業免費評估 生產力局推出 半年500公司成會員
「ESG一站通」助企業免費評估 生產力局推出 半年500公司成會員
「P4P培訓」結合遊戲和科技應用
「P4P培訓」結合遊戲和科技應用
亞洲貨幣7個月新高 泰銖受捧 聯儲減息在即 美匯指數低見102
亞洲貨幣7個月新高 泰銖受捧 聯儲減息在即 美匯指數低見102
星洲推最高3.6萬失業補助 標誌政策逆轉
星洲推最高3.6萬失業補助 標誌政策逆轉
AMD購伺服器商 加強與Nvidia競爭
AMD購伺服器商 加強與Nvidia競爭
楊智佳：中車估值合理 5元附近可吸
楊智佳：中車估值合理 5元附近可吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：騰訊增長具韌性 上望410元
黃雯怡：騰訊增長具韌性 上望410元
何民傑：熊貓經濟宜能與民同樂
何民傑：熊貓經濟宜能與民同樂
梁天卓：奇招提高生育率
梁天卓：奇招提高生育率
岑兆基：新質生產力 引領企業價值增長（二之二）
岑兆基：新質生產力 引領企業價值增長（二之二）
技術取勝：理想倘守77元或現突破
技術取勝：理想倘守77元或現突破
劉思明：內房消費品換新等國策股 現溫和炒風
劉思明：內房消費品換新等國策股 現溫和炒風
周顯：越首富發迹地的啟示
周顯：越首富發迹地的啟示
湯文亮：沒有傷痕的毆打
湯文亮：沒有傷痕的毆打