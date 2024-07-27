明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

新盤撻訂首8月338宗 多去年三成 扣除柏傲莊拆樓重建後取消交易 宗數爆疫後最多

【明報專訊】「撤辣」對樓市的刺激退卻，市場更不乏新盤買家撻訂，據中原最新統計，今年次季新盤撻訂錄約149宗，雖較首季錄約159宗減6%，但連續兩季破百宗，而上半年撻訂總數為308宗，較去年全年261宗高18%。綜合本報統計，連同第三季、即7月至今新增約30宗撻訂，今年迄今新盤撻訂總數達338宗，比去年全年增30%，扣除大圍柏傲莊III近年的撻訂個案，屬2020年、即爆疫當年錄約424宗後4年新高。

綜合市場資訊，2020年至2022年，新盤市場分別錄約424宗、465宗及430宗撻訂，為近年高位，惟可留意是，新世界（0017）在2021年夏天公布，旗下大圍柏傲莊III因建築質量出問題而拆卸重建，導致該盤2021年、2022年分別錄約130宗、270宗取消交易（發展商並無向相關買家沒收訂金）。扣除上述柏傲莊III取消交易因素，2021年、2022年新盤市場估計分別錄約335宗、160宗撻訂。

換言之，以今年迄今新盤市場錄約338宗撻訂計，屬2020年爆疫以來的4年新高。以2020年全年1.48萬宗一手成交、424宗撻訂計，撻訂比例約為2.9%；今年首8個月暫錄1.02萬宗一手成交、338宗撻訂計，撻訂比例則約3.3%。

個別撻訂後發展商劈價逾三成重售

近日較矚目的新盤撻訂，為新地（0016）馬鞍山雲海別墅，屋苑Lily Avenue11號別墅，實用2153方呎，買家2019年底以逾5466萬元購入，當時採5年長成交期，惟新近已終止買賣合約，料遭沒收17%訂金涉近930萬元。至於次季149宗一手私宅撻訂，最多為中海外（0688）啟德跑道區維港1號涉29宗、其次為長實（1113）及新地合作的屯門青山公路飛揚一期涉26宗、長實洪水橋#LYOS排第三，涉15宗。上述149宗撻訂中，截至6月當中83宗已成功重售，佔比為56%，較首季重售比例59%，略低3個百分點。另上述維港1號、飛揚一期撻訂單位的重售比例均逾七成，分別錄79%及73%，分別有23伙、19伙原撻訂單位再沽出；#Lyos則有5伙原撻訂單位再沽出，佔比33%。

有發展商追差價 料業主撻訂或趨審慎

值得留意的是，部分重售的原撻訂單位降價幅度高達三成；以五礦（0230）油塘蔚藍東岸為例，近日錄約8宗撻訂重售個案，降幅介乎10%至32%，其中3座高層F室，實用318呎一房戶，原成交價約782.1萬元、實呎2.45萬元，買家4月撻訂，發展商同月再以約532.2萬元售出、實呎1.67萬元，降價32%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於有發展商追收撻訂單位重售後的差價，料業主決定撻訂前會傾向審慎。

明報記者

[香港地產]

上 / 下一篇新聞

MONACO系列 推八成免壓測按揭
MONACO系列 推八成免壓測按揭
外籍生1.8萬租NOVO兩房 呎租47元同類新高
外籍生1.8萬租NOVO兩房 呎租47元同類新高
24/7 FITNESS 2800萬購油麻地巨舖
24/7 FITNESS 2800萬購油麻地巨舖
接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購
接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購
人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高
人幣走強領港股返17500 內銀受捧 成交跌至不足千億 北水淨走62億見5個月高
極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入
極兔成新貴料吸資2.5億 ASMPT或獲19億流入
渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準
渣打料人行下季減息 今季明年首季或降準
長建英掛牌 較港高水2.8%
長建英掛牌 較港高水2.8%
接手優品360年半 招商局海通帳蝕13%
接手優品360年半 招商局海通帳蝕13%
中國建築港營業額升29% 受惠中標多個大項目
中國建築港營業額升29% 受惠中標多個大項目
潤啤半年多賺1% 中期息增三成 啤酒收入跌逾1% 冀白酒全年營業額增三成
潤啤半年多賺1% 中期息增三成 啤酒收入跌逾1% 冀白酒全年營業額增三成
恒安中期多賺15% 毛利率升
恒安中期多賺15% 毛利率升
冠君產業中期轉蝕11億 可分派收入跌12%
冠君產業中期轉蝕11億 可分派收入跌12%
富豪酒店盈警 料中期虧損擴至16億
富豪酒店盈警 料中期虧損擴至16億
證監會終止長江證券融資不得任保薦人處分
證監會終止長江證券融資不得任保薦人處分
耀才籲港期貨交易改24小時制
耀才籲港期貨交易改24小時制
「ESG一站通」助企業免費評估 生產力局推出 半年500公司成會員
「ESG一站通」助企業免費評估 生產力局推出 半年500公司成會員
「P4P培訓」結合遊戲和科技應用
「P4P培訓」結合遊戲和科技應用
亞洲貨幣7個月新高 泰銖受捧 聯儲減息在即 美匯指數低見102
亞洲貨幣7個月新高 泰銖受捧 聯儲減息在即 美匯指數低見102
星洲推最高3.6萬失業補助 標誌政策逆轉
星洲推最高3.6萬失業補助 標誌政策逆轉
AMD購伺服器商 加強與Nvidia競爭
AMD購伺服器商 加強與Nvidia競爭
楊智佳：中車估值合理 5元附近可吸
楊智佳：中車估值合理 5元附近可吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：騰訊增長具韌性 上望410元
黃雯怡：騰訊增長具韌性 上望410元
何民傑：熊貓經濟宜能與民同樂
何民傑：熊貓經濟宜能與民同樂
梁天卓：奇招提高生育率
梁天卓：奇招提高生育率
岑兆基：新質生產力 引領企業價值增長（二之二）
岑兆基：新質生產力 引領企業價值增長（二之二）
技術取勝：理想倘守77元或現突破
技術取勝：理想倘守77元或現突破
劉思明：內房消費品換新等國策股 現溫和炒風
劉思明：內房消費品換新等國策股 現溫和炒風
周顯：越首富發迹地的啟示
周顯：越首富發迹地的啟示
湯文亮：沒有傷痕的毆打
湯文亮：沒有傷痕的毆打