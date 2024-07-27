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經濟
二手放大鏡

香港地產

南豐新邨450萬沽 低撤辣後一成

【明報專訊】鰂魚涌南豐新邨雖然樓齡已達47年，但因做價相對低水，加上屋苑較具規模，二手交投仍維持活躍；屋苑今年每月平均呎價在1.1萬元至約1.2萬元間上落，而8月截至14日止，錄約3宗成交。區內代理認為，市場對減息的憧憬有助推動買家入市，料屋苑交投可保持活躍。

平均呎價徘徊1.1萬至1.2萬

利嘉閣分行聯席董事吳玉蘭指出，南豐新邨第5座中層G室，實用面積391方呎兩房間隔，以450萬元易手、實呎11,509元；翻查成交紀錄，單位對上兩層同類單位，3月份、即「撤辣」初期曾以500萬元易手，反映是次成交價較約5個月前回落約一成。上述成交單位原業主，於2012年以420萬元購入，帳面仍賺30萬元或7%。吳續指出，近期受減息機會上升帶動，區內二手交投已見轉活，料下半年整體表現不俗。

杏花邨兩房跌穿500萬 8年首見

港島東區另一屋苑杏花邨亦錄成交，中原分行經理梁希廉指出，柴灣杏花邨第18座低層8室，實用面積475方呎兩房間隔，由於較受東區走廊車聲影響，加上業主已移民，近日以480萬元沽出、實呎僅10,105元，料為屋苑自2016年2月後，首次有單位成交價低於500萬元，惟原業主2009年以268萬元購入，持貨約15年，帳面仍賺212萬元或79%。

新界方面，代理消息指出，馬鞍山錦鞍苑C座中層10室，實用面積401方呎兩房間隔，新近以400萬元已補地價易手、實呎9975元。據了解，單位原業主為區內地產代理，今年4月以335萬元已補地價購入，收樓後隨即放售，帳面賺65萬元或19%。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗蝶翠峰第12座低層C室，實用面積501方呎兩房間隔，以398萬元沽出、實呎7944元，相關做價料為屋苑除第5期尚．悅嶺外，8年來的新低；原業主2017年465.8萬元買入，持貨7年，帳面蝕67.8萬元或15%，連使費料實蝕約90萬元或19%。

ONE HOMANTIN三房料蝕三成離場

另資料顯示，何文田ONE HOMANTIN第1座低層G室，實用面積702方呎3房1套間隔，以1180萬元易手、實呎16,809元；原業主2020年以1560萬元購入，持貨4年，帳面蝕380萬元或24%，連使費料實蝕約465萬元或30%。

明報記者 歐陽慧恩

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