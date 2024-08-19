恒珀屆現樓 交通生活便利

明報記者 羅雨萱

攝影 馮凱鍵

恒珀位於港鐵長沙灣站與荔枝角站之間，步行6至10分鐘可到達上述兩個港鐵站，附近亦有多條巴士、小巴路線，連接市區和新界，方便戶主出行。

恒珀附近社區配套成熟，周邊民生小店多，生活便利，而恒珀臨近深水埗運動場、長沙灣體育館，適合愛運動一族。

單位總數42伙 主打一兩房戶

已屆現樓的恒珀，共提供42伙，標準戶型屬一房和兩房設計，每款各佔20伙，另有兩伙特色戶，其中標準一房單位實用面積300方呎、標準兩房單位實用面積425至462方呎。

特色戶方面，一房特色戶實用面積262方呎，設209方呎平台；兩房特色戶實用面積425方呎，設189方呎平台。

恒珀首批推售單位折實價約513萬至1032萬元，整批折實均呎約18,754元，7月推出至今累積售近30伙。

望運動場 享西九開揚景

目前開放的現樓示範單位，均屬交樓標準清水展示房，讓買家了解真實交樓質素，其中27樓A室兩房戶，實用面積442方呎，入屋即見大廳，設落地玻璃大窗，連22方呎露台，可望深水埗運動場景色；主人房面積約90方呎，設曲尺形落地大窗，享開揚九龍市區景色，另一睡房面積約79方呎，採光感十足。

樓層高度3.3米 空間感不俗

單位採開放式廚房設計，惟面積稍細，但雪櫃、洗衣機、微波爐等配套家電齊全，外連工作平台。

另外，5樓A室兩房特色單位，實用面積425方呎，樓層高度約3.3米，室內空間感不俗；大廳面積159方呎，空間方正，外連平台，戶主可種植心愛的植物。浴室基本配套齊備；廚房採傳統梗廚設計，空間足夠，室內通風度理想，外連工作平台。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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