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新世界甲廈「83瓊林街」 打造以人為本空間

【明報專訊】近年轉型為新一代商貿區的長沙灣，出現全新「打卡」熱點；在兩座新派甲級商廈地下，有一組如同像素（pixel）正方梯級，由瓊林街伸延至呈祥道後山蝴蝶谷的綠化帶，吸引網友及KOL慕名而來打卡；這個特色園林廣場，正是新世界（0017）旗下全新商廈「83瓊林街」的亮點，透過以人為本理念，為社區創造更多共享空間。

梯級式園林成新打卡點

近年落成的新派甲級商廈，不僅具備獨特外觀，物業的硬件配備亦要體貼租戶的需要。新世界旗下「83瓊林街」，着重建築與社區、員工之間互動，新世界高級項目總監陳志偉接受訪問時表示，「83瓊林街」顛覆古板的傳統建築風格，採用雙子塔設計，將戶外空間打造成梯級式園林廣場（Pixelated Steps），以圖像中的像素呈現。

演講廳可辦「粉絲」活動

他坦言：「希望成為年輕人打卡熱點，城市需要空間注入活力，否則只得馬路及高樓大廈，期望為社區、空間增添活力。」項目整個綠化空間面積約2.5萬方呎，由著名建築師嚴迅奇旗下Rocco Design Architects，伙拍新晉建築師Collective Studio，透過不同設計師的互動，為傳統工廠區的面貌帶來革新。

項目除着重數碼化、智能化的設計外，陳透露，項目多項設計均「跳出框框」，以多功能演講廳Town Hall為例，面積約1.6萬方呎、提供300個座位，內裏採用可折疊式座椅，以及可升降的長形桌面，除傳統講座或演講會，亦可將家具收起，改作表演場地、甚至舉「粉絲」聚會和活動。

商廈中庭位置設有共享空間（Social Hub），擺放多張小型梳化或座椅，促進商廈用戶之間的交流。陳志偉表示，集團期望為社區創造一個共享空間，促進人的互動。

總樓面114萬呎 四成獲預租

資料顯示，「83瓊林街」是新世界於2017年初以總作價逾77.94億元、每方呎樓面價約7808元中標的商貿地皮，為當時商貿官地新高成交價。項目由A、B兩座樓高23層商廈組成，總樓面約114萬方呎；其中A座樓面佔約74萬方呎，B座佔約40萬方呎，並設3.1萬方呎平台花園，兩旁亦設共10個舖位，停車場設於地庫1至3樓。

新世界今年3月透露，項目當時約有四成寫字樓樓面已獲預租，涉約46萬方呎，期望今年底出租率可上升至六成。

明報記者 程偉軒

[發展商訪問]

相關字詞﹕83瓊林街 新世界 打卡熱點

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