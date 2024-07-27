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經濟

香港地產

本月一手成交料500宗 撤辣後新低 業界料待9月美減息 發展商才大規模推盤

【明報專訊】踏入8月下旬，樓市氣氛未見起色；受環球政經前景不明朗、股市波動等因素影響下，綜合市場資訊，本月至今整體一手成交僅錄約295宗，業界認為，8月全月整體一手成交只會錄約500宗，意味按月將下挫逾五成，相信要待9月如落實減息後，發展商才會恢復大規模推盤。至於宏安地產（1243）鰂魚涌全新盤FINNIE，過去兩日收逾300票，以已推出兩張價單共60伙計，超額逾4倍。

明報記者 林可為 江俊洋

在市場欠缺大型新盤推出的情况下，8月樓市交投氣氛持續吹淡風，本月迄今整體一手成交暫時只錄得約295宗。至於市場近日較矚目全新盤、宏安地產旗下樓花期約21個月的鰂魚涌FINNIE，兩日累積收逾300張入票，超額認購逾4倍。

FINNIE收逾300票 超額4倍

宏安地產執行董事程德韻表示，項目特色戶接獲超過50個查詢，擬短期內以招標形式推售特色單位。

另外，市場消息指出，FINNIE準買家需備5萬元本票遞交認購申請，據悉每人最多可入兩票，估計最多可購買兩伙，不排除將設大手客組別優先揀樓，並可買兩伙或以上單位。

柏蔚森系列累沽306伙

周末一手成交繼續以餘貨為主，新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森系列，上周五（16日）至昨天，過去3日沽出14伙、套現逾1億元，包括第1座11樓D室，實用面積263方呎一房間隔，成交價474.8萬元、實呎逾1.8萬元，對上一層同類單位亦以477.2萬元成交，呎價約1.81萬元。

柏蔚森系列7月推售至今累沽306伙，佔可售單位逾72%， 套現逾21億元 。

新界新盤方面，旭日國際發展的屯門青山公路黃金海灣‧意嵐，新錄第3座6樓F室成交，實用面積399方呎兩房戶，成交價507.7萬元、實呎1.27萬元。

另外，星星地產（1560）元朗現樓雨後，最新售出3樓R室特色戶，實用面積416方呎兩房間隔、連87方呎平台，成交價546.75萬元、實呎1.31萬元，據悉項目所有平台特色戶已沽清，項目自去年3月推出至今累售300伙，佔全盤335伙近90%。

美下月若不減息 勢打擊樓市

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，環球經濟形勢欠佳，如美國聯儲局9月不減息，將會令環球經濟雪上加霜，帶來「災難性的衝擊」，本港樓市自然亦受打擊。他認為，市場憧憬美國下月起有機會啟動減息，估計發展商會留待到9月，才會開展大規模推盤。

陳估計，8月全月整體新盤成交最終只會錄約500宗，相對7月全月錄約1080宗，按月跌54%，或成為2月「撤辣」後的按月新低。

相關字詞﹕陳永傑 黃金海灣．意嵐 柏蔚森 新盤

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