馬泰陽：租金升樓價回 引發置業動力

事實上，本港樓價由年前高位回落約兩成，所以對於有意入市及有實力的客人來說，目前不少物業價格吸引；至於新盤市場亦持續以低價推售，一手搶佔市場焦點。

除置業人士外，市場上不乏租客，雖然目前租盤有很多不同選擇，但要留意租金持續趨升。暑期為傳統租務旺季，而今年租務市場氣氛特別沸騰，有不少內地生來港讀書、專才、甚至本地家長，更趁暑假作最後衝刺，積極在市場上搶租優質理想樓盤，租金亦逐步邁向歷史高位。

據政府統計處最新公布，2024年中香港人口臨時數字為753.18萬人，較2023年底升0.1%，反映本港人口逐步回穩。隨着本港人口恢復增長，對租盤需求將進一步上升。

筆者認為，隨着美國有望快將減息、本港現時已全面「撤辣」，加上本港租金回報持續上升，而且本港住屋需求強勁，相信待美國減息後，本港按息亦將下調。相信「租金升、樓價跌」之下，將吸引一批租客「轉租為買」，以及更多長線投資客買樓收租，將為本港樓市帶來更大動力。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

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[馬泰陽]