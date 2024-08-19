廖偉強：留港消費乃自救之道

不過最令人擔心的是，近年就算不是在這些高峰期，各行各業的經營也變得艱辛。據一些傳媒報道，上半年就超過500萬人次的港人經機場出境，這還未計算陸路離境到內地或澳門。以往還會有大量內地人及外地遊客來港消費，填補本地消費力的不足，但今天遊客的消費力也不像從前，港人又沒有熱中留港消費，內循環疲弱，香港經濟復元期就更變得漫長。更致命的是息口急速攀升，令各行各業都處於困境。可能有很多香港人會覺得「事不關己」，繼續北上消費，但各行各業是互相帶動及拖累，經濟持續欠理想，最終也是港人去承受苦果。所以，筆者認為，港人應該考慮減少「肥水流向別人田」的消費模式；在享受外遊的同時，也多些留港消費，增加香港經濟的內循環，從而加快令香港的經濟重現起色。

同樣地，香港樓價已回落近三成，如果任其繼續下跌，樓市就會重蹈97金融風暴後的覆轍。當時負資產數目逾10萬個，今天私人住宅數目佔香港樓宇逾半，若出現龐大負資產數目，問題可能比當年更大。今天樓價已回落至可接受水平，有能力上車人數亦相對增加，當未來息口下跌，置業者供款負擔亦會減少。當香港經濟能穩步復蘇，各行各業的經營都能喘定過來，樓市跌勢也必定會停止，置業者就不用再擔心樓價大上大落。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]