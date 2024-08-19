陳永傑：租務成交增 買賣宗數升更多

以中原地產住宅部成交作分析，今年首7個月共錄逾2.3萬宗一、二手買賣及租務成交，當中買賣佔逾9100宗，按年升近7%，帶動買賣佔比升至39.4%，高於去年同期35.3%；租務市場仍活躍，上月錄逾2900宗成交，按月升逾兩成，兼創一年新高。不過，此消彼長下，「撤辣」後不少市民棄租為買，今年首7個月錄得約1.4萬宗租務成交，比去年同期跌一成，租務比例亦由64.7%，回落至60.6%。另一方面，近年大量內地人才來港，推升住宅租務需求，租盤供不應求。目前中原地產網上租盤數量只有約1.1萬個，按年減逾一成。8月市場錄得多宗業主加租個案，加幅普遍一兩成。如最新成交的MONACO ONE第2A座一個面積445方呎兩房單位，剛以2.3萬元租出，對比去年7月舊租1.82萬元，短短一年租金升26%。

近年租金升幅高於樓價，帶動回報率向上，中原城市租金回報率2024年5月最新報3.13厘，按月升0.04%。138個成分屋苑之中，有6個屋苑回報率逾4厘，包括得寶花園、南豐新邨、嘉輝花園、河畔花園、大埔中心及荃威花園。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]