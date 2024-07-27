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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：「納指100」收復0.618倍 成功見底

【明報專訊】恒指上周五上升321點，收報17,430點，主板成交1014億元。美國周四公布7月零售銷售數據及單周初領失業金人數，均好過預期，美國經濟衰退預期暫時消散，投資者風險胃納大增，帶動了環球股市上漲。港股亦能夠從中受惠，交投見增加，要港股持續向好，成交必然要逐步增加。

至於美股市場，上周三於連串關鍵數據公布前，表現反覆；直至上周四公布上述兩項數據均比預期好，帶動股市單日急升；數據過後的上周五，主要指數及交投又再度歸於平靜。

鮑威爾周五發言 憧憬談減息

踏入本周初，欠缺關鍵經濟數據及消息，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）業績要下周才公布，至於對後市更關鍵的Jackson Hole會議，聯儲局主席鮑威爾於8月23日周五美股開市早段，在研討會上發表講話，因此估計本周大部分時間趨於平靜。而從技術分析層面，標普500指數日線隨機指標（KDJ）呈現首個超買信號，升勢確有機會短線放緩。

然而，美股急速反彈過後，於這段理應平靜的市况，便是測試承接力的時候，以色列伊朗局勢升溫，亦不排除為周初帶來震盪。假若跌不下去，鮑威爾於周五發表大力減息支持經濟的信號，讓市場信服，仍有可能於整固後，帶動美股進入下一輪快速上升。

由於上周的消費、就業數據表現理想，美國經濟衰退預期已淡化，美國還需要大幅減息嗎？即使單月經濟數據不錯，只是減慢放緩速度，就業持續轉冷是不爭之事實，消費信貸高企，總有一日拖累到消費市道。早前彭博引述Harris Poll一項調查，指「先買後付」人群當中，43%欠款人表示還款逾期；美國信用卡拖欠率亦升至10多年來最高水平。假若聯儲局行動過慢，經濟仍可能稍後面對衰退風險，只是比預期遲來一點。

假若聯儲局9月只減息0.25厘，便只是宣示「減息周期來了」，對於支持經濟幾近沒有實質幫助，對刺激信心來說是浪費彈藥。鮑威爾於8月23日的發言，會為經濟展望及減息套路提供端倪。對於投資者而言，發言後的市場反應，才是重點，假若發言後，美股出現大成交急升，便值得加注買貨。

以近40年往績，即使每輪減息0.5厘的速度，亦不能阻止經濟衰退來臨。問題是，聯儲局認為美國真的出現衰退風險嗎？假若風險真的存在，聯儲局是有條件以較大幅度減息。

衰退預期降溫 Tesla料追落後

美股近期大反彈，已收復早前跌市的大部分跌幅，標普500指數及納斯達克100指數（NDX）分別已收復跌市黃金比率0.786倍及0.618倍。根據過往15年數據，若然NDX反彈成功收復跌市幅度0.618倍，往績100%已見底並於後市再創新高，問題是過程會反覆？還是直接上破高位？

自從上周四美國公布零售銷售、就業數據後，經濟衰退預期急降溫，Tesla（特斯拉）（美：TSLA）股價單日急反彈6%，上周五再反覆回升近1%。Tesla屬經濟周期敏感度偏高的科技股，衰退預期降溫，自然能幫助股價擺脫弱勢，有追落後之本錢。後市有RoboTaxi、自動駕駛攻華等潛在利好消息當前，趁近期股價處於中線偏低位置，仍可吸納，預料中線有機會再度挑戰早前高位270美元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 還看今朝]

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