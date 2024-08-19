明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
幫你格價

投資策略

美股開戶 佣金平台費優惠比併

【明報專訊】美股上周收復8月初跌市的失地，標指重回5500點水平。市場人士普遍認為，美企盈利前景仍穩健，早前跌市可能是投資者對就業數據過度反應所致，後市或持續波動，有望為長線投資者帶來入市時機。美股初哥如看好美股長遠前景，或可先開立證券戶口，再伺機入市。

明報記者 劉敬華

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指出，近期環球市場的拋售潮為過度反應所致，市場或已回穩，基於美國最近公布的首次申領失業救濟金人數低於預期，加上企業盈利前景樂觀，預期標指2024年盈利按年增幅有望達10.8%，並料2025年的盈利增長可保持強勁，按年增幅可達15.2%，但亦提醒市場的緊張情緒並未消散，或會引發市場對經濟數據和有關發展的過度反應，意味市場仍有可能波動，認為長線投資者如能將投資視為一場馬拉松，而非衝刺短跑，將可從中獲益。

以1股為交易單位 分冬令夏令時間

美股新手若有意參與這場馬拉松，需先了解美股買賣模式與港股的分別。本港證券交易市場只有港交所，美國則有紐約證券交易所（NYSE）及納斯達克交易所（NASDAQ）等，美股的證券代號與港股亦有不同，並非如港股以數字代表，而是以英文簡稱作為上市代號，例如亞馬遜的代號為AMZN。港股以1手為交易單位，美股則以1股為交易單位，美股交易時段分冬令及夏令，夏令一般由每年的3月第二個星期日開始，至11月的第一個星期日結束，其餘時間為冬令時段，夏令交易時間為本港時間下午9時30分至上午4時正，冬令交易時間則為本港時間下午10時30分至上午5時正。

現時本港不少銀行及證券行均提供美股買賣服務，其中網上買賣美股服務大多可供預先設置限價盤，讓本港投資者未必需要熬夜投資美股。不少投資者傾向選擇券商的服務，因證券行收費大多較銀行為低。至於開戶手續與開設港股戶口相似，同樣需提供身分證及住址證明，不同的是，開設美股帳戶需填妥證明申請開戶者非美國公民的W-8BEN表格，以豁免美國境內資本增值稅。投資者如已開設港股帳戶，若該券商也有提供美股買賣，一般只需補回W-8BEN表格，便可於同一券商網站買賣港股及美股。要留意的是，部分券商設最低開戶金額，如嘉信理財的最低開戶金額為2.5萬美元。部分證券行如老虎證券的最低開戶金額僅作入金見證之用，即開戶時需一次過入金1萬港元或等值外幣來進行入金見證，認證通過後帳戶便可出金，其後並無帳戶最低金額要求，故開戶前應了解相關條款。

部分券商零佣金 或設平台費

最重要的還是交易佣金，由於美股最少可買1股，大部分券商也可按交易股數計算佣金，是次比較券商中，以此方式計算的佣金收費介乎每股0.0045美元至0.01美元，以微牛的每股收取0.0045美元，最低收取0.89美元，而該行目前提供免佣優惠，直至另行通知。部分券商如耀才，則可同時提供按每股計，或以成交金額百分比計算佣金的選擇。最吸引投資者的始終是零佣金，如第一證券及嘉信理財的網上買賣美股佣金均為0美元。

不過，即使佣金收費再低，要留意是否另設平台費，如微牛便要收取每股0.0045美元，最低0.89美元的平台使用費。至於部分零佣金，也不設平台費的券商，可能是券商把訂單轉發予第三方執行，從而變相獲得佣金，即以訂單流回佣（Payment for Order Flow，簡稱PFOF）方式營運，由於接單的第三方往往是莊家，莊家或會向散戶開出較市價高的成交價，再透過公開市場賺取差價，意味投資者有可能因而錯失最佳的買入及賣出價。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 美股 佣金

上 / 下一篇新聞

金管局冀解中小企融資難 籲交call loan實例
金管局冀解中小企融資難 籲交call loan實例
未見銀行縮按揭貸款 籲呈報拖延審批個案
未見銀行縮按揭貸款 籲呈報拖延審批個案
部分存款網上轉帳 研設新限制防詐騙
部分存款網上轉帳 研設新限制防詐騙
德勤：內地併購額跌21% 大型收購減
德勤：內地併購額跌21% 大型收購減
港交所周三放榜 大摩料次季多賺14%
港交所周三放榜 大摩料次季多賺14%
卓百德：減息抗經濟逆風 港樓市料U形復蘇
卓百德：減息抗經濟逆風 港樓市料U形復蘇
港15至64歲人口 5年減近27萬
港15至64歲人口 5年減近27萬
3年半前籲發展佛堂澳 政府去年訂藍圖
3年半前籲發展佛堂澳 政府去年訂藍圖
港地產股未宜吸 小心價值陷阱
港地產股未宜吸 小心價值陷阱
建銀國際證券：置地跑贏大市 目標價4.5美元
建銀國際證券：置地跑贏大市 目標價4.5美元
匯舸攻船舶ESG方案 市場增長快
匯舸攻船舶ESG方案 市場增長快
金記主席：MPF欠款已解決 公司上月押商標資產 獲1850萬貸款
金記主席：MPF欠款已解決 公司上月押商標資產 獲1850萬貸款
Jollibean HK擬年內再開5店 看好港健康輕食前景
Jollibean HK擬年內再開5店 看好港健康輕食前景
第四範式：高研發投入助增收入 望逐季減虧
第四範式：高研發投入助增收入 望逐季減虧
初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本
初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本
曾在SafetyHACK奪冠 正申請一項專利
曾在SafetyHACK奪冠 正申請一項專利
退休後可配置債券享高息 增被動收入
退休後可配置債券享高息 增被動收入
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：短炒業績 小米Call 21348
劉思明：短炒業績 小米Call 21348
楊智佳：「納指100」收復0.618倍 成功見底
楊智佳：「納指100」收復0.618倍 成功見底
張兆聰：美經濟軟着陸 沃爾瑪可收集
張兆聰：美經濟軟着陸 沃爾瑪可收集
伍禮賢：中生製藥上半年盈利翻倍可留意
伍禮賢：中生製藥上半年盈利翻倍可留意
涂國彬：金價要靠加快減息預期添動力
涂國彬：金價要靠加快減息預期添動力
陳大為：9月納指走勢預測
陳大為：9月納指走勢預測
袁國守：減息在即 吼高息電訊內銀股
袁國守：減息在即 吼高息電訊內銀股
謝偉銓：置業除考慮按息 更應睇還款能力
謝偉銓：置業除考慮按息 更應睇還款能力
沈永年：親身體驗珠海車房維修美容服務
沈永年：親身體驗珠海車房維修美容服務
陳正犖：紐元或反覆偏淡 支持位0.5870
陳正犖：紐元或反覆偏淡 支持位0.5870
許健生：電腦節推動本地AI科普發展
許健生：電腦節推動本地AI科普發展
溫傑：裕元純利倍升兼增派息 可逢回調吸
溫傑：裕元純利倍升兼增派息 可逢回調吸
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
林少陽：美匯看跌 港股樓旅業料暫喘定
林少陽：美匯看跌 港股樓旅業料暫喘定
技術取勝：騰訊100天線有支持
技術取勝：騰訊100天線有支持
李聲揚：私募市場趨成熟 無必要IPO
李聲揚：私募市場趨成熟 無必要IPO
蔡金強：互聯網巨頭的堅韌
蔡金強：互聯網巨頭的堅韌
艾雲豪：當社會使命型企業遇上盈利導向型集團
艾雲豪：當社會使命型企業遇上盈利導向型集團
李順威：股市反彈的解釋
李順威：股市反彈的解釋
劉思明：港股回勇 短線或上試17700
劉思明：港股回勇 短線或上試17700
瑞銀亞洲：績後重上80元 阿里牛66438
瑞銀亞洲：績後重上80元 阿里牛66438
摩根大通亞洲：憧憬周三業績 港交所購23325
摩根大通亞洲：憧憬周三業績 港交所購23325
周顯：美債銷售左右聯儲減息否
周顯：美債銷售左右聯儲減息否
王弼：美股反彈可持續至9月
王弼：美股反彈可持續至9月
曾淵滄：港鐵物業發展以外業務有驚喜
曾淵滄：港鐵物業發展以外業務有驚喜
湯文亮：地產商追差額 情有可原
湯文亮：地產商追差額 情有可原
陳永傑：租務成交增 買賣宗數升更多
陳永傑：租務成交增 買賣宗數升更多
廖偉強：留港消費乃自救之道
廖偉強：留港消費乃自救之道
布少明：樓市續冷 靜候減息佳音
布少明：樓市續冷 靜候減息佳音
馬泰陽：租金升樓價回 引發置業動力
馬泰陽：租金升樓價回 引發置業動力
本月一手成交料500宗 撤辣後新低 業界料待9月美減息 發展商才大規模推盤
本月一手成交料500宗 撤辣後新低 業界料待9月美減息 發展商才大規模推盤
6市區新盤料下月登場 涉逾1900伙
6市區新盤料下月登場 涉逾1900伙
新世界甲廈「83瓊林街」 打造以人為本空間
新世界甲廈「83瓊林街」 打造以人為本空間
上月工廈租賃372宗 升17%
上月工廈租賃372宗 升17%
御半山兩房租1.85萬 呎租40元同類新高
御半山兩房租1.85萬 呎租40元同類新高
恒珀屆現樓 交通生活便利
恒珀屆現樓 交通生活便利
南豐新邨450萬沽 低撤辣後一成
南豐新邨450萬沽 低撤辣後一成
入門版高端醫保 合年輕人退休者
入門版高端醫保 合年輕人退休者