明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：減息在即 吼高息電訊內銀股

【明報專訊】港股上周五急彈逾300點，惟未擺脫下跌格局，加上幾近肯定美國將於9月減息，防守力強的高息股續成資金心頭好。雖然好些高息股如公用股年內累升不少，股息率已降至4厘許，但市場上仍不乏息率逾7厘的個股，其一是本地電訊股，另內銀股息率亦有7至8厘，有望獲基金增持，買入後「財息兼收」機會高。

有說港股近日抗跌力強，未有如外圍股市大幅插水，若單單以8月5日環球股災那天計，答案是肯定的。然而，「沒比較沒傷害」，港股連跌了4年，年初至今亦只有不足3%的進帳，稍勝一兩天，竟拿來跟全球多個不斷創歷史新高的股市比較？或許只有聽者感尷尬。

香港電訊股息率近8厘

技術上，港股需先守穩萬七關，後挑戰17,500點，即上破由5月高位19,700點所延伸的下降通道，否則難言重拾升勢。因此，近日高息股續成資金避風港實在不無道理。目前，港元及美元定存年息仍可逾4厘，且股票風險較定存高得多，故股息率至少6、7厘以上，才配得上是「高息」股。公用股例如中電（0002）、港燈（2638）及長江基建（1038）等，抗跌力當然強，如中電過去一年升近15%，長建更累漲43%，目前股息率仍有約4.4厘至4.5厘，是相當稱職的高息股。

不過，若至今無貨在手，又想搵逾6、7厘的高息股，可能要轉吼股價表現相對落後的本地電訊股。當中，香港電訊（6823）今年6月初開始重拾升勢，現價預測市盈率約14.6倍，股息率近8厘，當減息周期開始，估值有望進一步修復。業務方面，香港電訊提供固網、流動通訊及寬頻服務，並致力由電訊服務供應商轉型為科技解決方案提供者，客戶包括個人、商用企業及政府部門，料收益可保持平穩增長。集團今年上半年盈利升2%至19.9億元，期內收入升2%至166.7億元，成本效益提升帶動EBITDA增長3%至61.7億元。

工建中農行過去一年跑贏大市

至於內銀股，四大行（工建中農）過去一年大幅跑贏大市，升幅全超過30%，至今股息率仍達7厘以上，當中建行（0939）息率更近8厘，是不錯的高息股選擇。綜合多家證券商的睇法，隨政策放鬆，內地樓市有望接近谷底，銀行淨息差及利潤增長亦穩定，加上基金之前持有內銀股的倉位偏低，往後有機會增持，故內銀股值博率相當高。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

相關字詞﹕袁國守 投資心戰室

上 / 下一篇新聞

金管局冀解中小企融資難 籲交call loan實例
金管局冀解中小企融資難 籲交call loan實例
未見銀行縮按揭貸款 籲呈報拖延審批個案
未見銀行縮按揭貸款 籲呈報拖延審批個案
部分存款網上轉帳 研設新限制防詐騙
部分存款網上轉帳 研設新限制防詐騙
德勤：內地併購額跌21% 大型收購減
德勤：內地併購額跌21% 大型收購減
港交所周三放榜 大摩料次季多賺14%
港交所周三放榜 大摩料次季多賺14%
卓百德：減息抗經濟逆風 港樓市料U形復蘇
卓百德：減息抗經濟逆風 港樓市料U形復蘇
港15至64歲人口 5年減近27萬
港15至64歲人口 5年減近27萬
3年半前籲發展佛堂澳 政府去年訂藍圖
3年半前籲發展佛堂澳 政府去年訂藍圖
港地產股未宜吸 小心價值陷阱
港地產股未宜吸 小心價值陷阱
建銀國際證券：置地跑贏大市 目標價4.5美元
建銀國際證券：置地跑贏大市 目標價4.5美元
匯舸攻船舶ESG方案 市場增長快
匯舸攻船舶ESG方案 市場增長快
金記主席：MPF欠款已解決 公司上月押商標資產 獲1850萬貸款
金記主席：MPF欠款已解決 公司上月押商標資產 獲1850萬貸款
Jollibean HK擬年內再開5店 看好港健康輕食前景
Jollibean HK擬年內再開5店 看好港健康輕食前景
第四範式：高研發投入助增收入 望逐季減虧
第四範式：高研發投入助增收入 望逐季減虧
初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本
初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本
曾在SafetyHACK奪冠 正申請一項專利
曾在SafetyHACK奪冠 正申請一項專利
退休後可配置債券享高息 增被動收入
退休後可配置債券享高息 增被動收入
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：短炒業績 小米Call 21348
劉思明：短炒業績 小米Call 21348
楊智佳：「納指100」收復0.618倍 成功見底
楊智佳：「納指100」收復0.618倍 成功見底
張兆聰：美經濟軟着陸 沃爾瑪可收集
張兆聰：美經濟軟着陸 沃爾瑪可收集
伍禮賢：中生製藥上半年盈利翻倍可留意
伍禮賢：中生製藥上半年盈利翻倍可留意
涂國彬：金價要靠加快減息預期添動力
涂國彬：金價要靠加快減息預期添動力
陳大為：9月納指走勢預測
陳大為：9月納指走勢預測
謝偉銓：置業除考慮按息 更應睇還款能力
謝偉銓：置業除考慮按息 更應睇還款能力
美股開戶 佣金平台費優惠比併
美股開戶 佣金平台費優惠比併
沈永年：親身體驗珠海車房維修美容服務
沈永年：親身體驗珠海車房維修美容服務
陳正犖：紐元或反覆偏淡 支持位0.5870
陳正犖：紐元或反覆偏淡 支持位0.5870
許健生：電腦節推動本地AI科普發展
許健生：電腦節推動本地AI科普發展
溫傑：裕元純利倍升兼增派息 可逢回調吸
溫傑：裕元純利倍升兼增派息 可逢回調吸
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
林少陽：美匯看跌 港股樓旅業料暫喘定
林少陽：美匯看跌 港股樓旅業料暫喘定
技術取勝：騰訊100天線有支持
技術取勝：騰訊100天線有支持
李聲揚：私募市場趨成熟 無必要IPO
李聲揚：私募市場趨成熟 無必要IPO
蔡金強：互聯網巨頭的堅韌
蔡金強：互聯網巨頭的堅韌
艾雲豪：當社會使命型企業遇上盈利導向型集團
艾雲豪：當社會使命型企業遇上盈利導向型集團
李順威：股市反彈的解釋
李順威：股市反彈的解釋
劉思明：港股回勇 短線或上試17700
劉思明：港股回勇 短線或上試17700
瑞銀亞洲：績後重上80元 阿里牛66438
瑞銀亞洲：績後重上80元 阿里牛66438
摩根大通亞洲：憧憬周三業績 港交所購23325
摩根大通亞洲：憧憬周三業績 港交所購23325
周顯：美債銷售左右聯儲減息否
周顯：美債銷售左右聯儲減息否
王弼：美股反彈可持續至9月
王弼：美股反彈可持續至9月
曾淵滄：港鐵物業發展以外業務有驚喜
曾淵滄：港鐵物業發展以外業務有驚喜
湯文亮：地產商追差額 情有可原
湯文亮：地產商追差額 情有可原
陳永傑：租務成交增 買賣宗數升更多
陳永傑：租務成交增 買賣宗數升更多
廖偉強：留港消費乃自救之道
廖偉強：留港消費乃自救之道
布少明：樓市續冷 靜候減息佳音
布少明：樓市續冷 靜候減息佳音
馬泰陽：租金升樓價回 引發置業動力
馬泰陽：租金升樓價回 引發置業動力
本月一手成交料500宗 撤辣後新低 業界料待9月美減息 發展商才大規模推盤
本月一手成交料500宗 撤辣後新低 業界料待9月美減息 發展商才大規模推盤
6市區新盤料下月登場 涉逾1900伙
6市區新盤料下月登場 涉逾1900伙
新世界甲廈「83瓊林街」 打造以人為本空間
新世界甲廈「83瓊林街」 打造以人為本空間
上月工廈租賃372宗 升17%
上月工廈租賃372宗 升17%
御半山兩房租1.85萬 呎租40元同類新高
御半山兩房租1.85萬 呎租40元同類新高
恒珀屆現樓 交通生活便利
恒珀屆現樓 交通生活便利
南豐新邨450萬沽 低撤辣後一成
南豐新邨450萬沽 低撤辣後一成
入門版高端醫保 合年輕人退休者
入門版高端醫保 合年輕人退休者