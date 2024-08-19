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經濟
2024年8月19日星期一
陳大為 世界為觀
投資策略
金管局冀解中小企融資難 籲交call loan實例
未見銀行縮按揭貸款 籲呈報拖延審批個案
部分存款網上轉帳 研設新限制防詐騙
德勤：內地併購額跌21% 大型收購減
港交所周三放榜 大摩料次季多賺14%
卓百德：減息抗經濟逆風 港樓市料U形復蘇
港15至64歲人口 5年減近27萬
3年半前籲發展佛堂澳 政府去年訂藍圖
港地產股未宜吸 小心價值陷阱
建銀國際證券：置地跑贏大市 目標價4.5美元
匯舸攻船舶ESG方案 市場增長快
金記主席：MPF欠款已解決 公司上月押商標資產 獲1850萬貸款
Jollibean HK擬年內再開5店 看好港健康輕食前景
第四範式：高研發投入助增收入 望逐季減虧
初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本
曾在SafetyHACK奪冠 正申請一項專利
退休後可配置債券享高息 增被動收入
環球經濟數據
劉思明：短炒業績 小米Call 21348
楊智佳：「納指100」收復0.618倍 成功見底
張兆聰：美經濟軟着陸 沃爾瑪可收集
伍禮賢：中生製藥上半年盈利翻倍可留意
涂國彬：金價要靠加快減息預期添動力
陳大為：9月納指走勢預測
袁國守：減息在即 吼高息電訊內銀股
謝偉銓：置業除考慮按息 更應睇還款能力
美股開戶 佣金平台費優惠比併
沈永年：親身體驗珠海車房維修美容服務
陳正犖：紐元或反覆偏淡 支持位0.5870
許健生：電腦節推動本地AI科普發展
溫傑：裕元純利倍升兼增派息 可逢回調吸
袁國守：Jackson Hole周五召開受關注
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技術取勝：騰訊100天線有支持
李聲揚：私募市場趨成熟 無必要IPO
蔡金強：互聯網巨頭的堅韌
艾雲豪：當社會使命型企業遇上盈利導向型集團
李順威：股市反彈的解釋
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摩根大通亞洲：憧憬周三業績 港交所購23325
周顯：美債銷售左右聯儲減息否
王弼：美股反彈可持續至9月
曾淵滄：港鐵物業發展以外業務有驚喜
湯文亮：地產商追差額 情有可原
陳永傑：租務成交增 買賣宗數升更多
廖偉強：留港消費乃自救之道
布少明：樓市續冷 靜候減息佳音
馬泰陽：租金升樓價回 引發置業動力
本月一手成交料500宗 撤辣後新低 業界料待9月美減息 發展商才大規模推盤
6市區新盤料下月登場 涉逾1900伙
新世界甲廈「83瓊林街」 打造以人為本空間
上月工廈租賃372宗 升17%
御半山兩房租1.85萬 呎租40元同類新高
恒珀屆現樓 交通生活便利
南豐新邨450萬沽 低撤辣後一成
入門版高端醫保 合年輕人退休者
陳大為：9月納指走勢預測
【明報專訊】上周話買賣會自己送上門，由直至上周三收市睇，苗頭開始出現。
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世界為觀
陳大為
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