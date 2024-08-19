初創研無人機檢測維護大廈外牆 減高空工作風險 免搭棚租吊船慳成本

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

凌濤機械人有限公司（Skybotics Technology Limited）創辦人李俊鋒2023年開始萌生成立公司念頭，研究利用無人機作為平台，配合不同功能模組，進行多種應用場景的檢測和維護，包括建築物的室外和室內，尤其是大廈外牆。

他解釋，選擇無人機作底盤，因為它可靈活飛行，體積不大，在室外和室內使用都無問題，運作時又毋須連接電線，使用彈性和方便程度勝過其他底盤。舉例說，香港樓宇天台比較擁擠，若自動檢測外牆的設備要由天台放下和接連電線，有些大廈未必配合到。

李俊鋒特別關注外牆工作，是因為不時從新聞看到有工人外牆高空工作發生墮樓意外。他認為，無人機技術愈來愈成熟，人類的部分高空工作應該可免則免，沒必要讓工人冒險。再者，不用搭棚或租用吊船，還可節省可觀的開支，正好是一舉兩得。不過，他亦承認，部分建築物檢測工作比較專業，不能單靠無人機上的普通鏡頭或紅外線鏡頭，就可以完全做得到，所以還需要採用一些接觸式檢測模組。

一機多用 暫可檢測「空鼓」滲水

例如，有些舊樓外牆會因為各種原因（包括鋼筋生鏽膨脹，將混凝土撐破等），在內部形成「空鼓」（空位）。這就不能單靠人類的眼睛或無人機鏡頭。傳統檢測方法，是工人拿着一支「空鼓錘」，在大廈外牆不同位置敲打，憑聲音判斷哪些位置正常，哪些位置有「空鼓」。但可以想像，這種勞力密集工作，工人要長時間暴露於高空中，有一定危險。

該公司的方案是在一部四軸無人機上加裝一個向前推進的螺旋槳，令無人機可緊貼外牆，同時裝上一個可將金屬棒伸縮進行敲打的模組。只要預先輸入數據，無人機就可在一個大範圍，甚至整幅外牆上自動逐點檢測。適合一些需要全面檢測外牆的舊樓。另外，該公司又研發了另一個接觸式模組，可以檢測大廈外牆的濕度，以及有沒有滲水等。兩個模組都已完成研發工作。

研究增設打磨噴油功能

該公司還計劃一至兩年內，至少再研發多兩種模組。其中一種模組是用來在大廈外牆補噴漆油或防水膠。另一種模組用來做少許打磨工作，磨平一些鬆脫的漆油和批盪等（之後才補噴漆油）。

換句話說，李俊鋒希望該公司的無人機平台未來至少可以做到「一機四用」，除了檢測之外，還可以做簡單維護。其實，吸塵機械人的技術近年發展得不錯，甚至可以一部吸塵機械人有齊吸、掃、拖多個功能。理論上，若在無人機裝上這種模組，清潔大廈外牆也可由它代勞。

不過，李俊鋒表示，以他了解，香港的高級商廈要求很高，要求玻璃幕牆清洗之後表面要完全平滑，看不到任何水漬或水滴。因此，該公司暫時不打算為其無人機平台加上清潔功能的模組。

盼年底開展收費服務

他又透露，為了符合作為通用平台的要求，該公司的無人機也是由零開始自行設計和組裝的，而不是從市場上採購現成的無人機回來改裝。該公司最初設計了一部6軸無人機，但尺寸太大也較重，不適合用來檢測建築物，只是純粹作為概念驗證機。

後來，再設計了一部4軸無人機，重量減至約6公斤，長度和闊度縮小至大約1米。其尺寸仍嫌偏大，但已可作為原型機使用，裝上兩種模組，真的為個別建築物做過一些檢測工作，只是當時未有收費。

現時研發中的新一代無人機也維持4軸設計，但比較緊湊，長度和闊度縮小至大約0.6米，重量減至4.5公斤。為了回應上一部無人機早前在大廈外牆測試時，有些途人覺得噪音較大的問題，新一代無人機的噪音估計至少可降一半。

李俊鋒希望，新一代無人機可以在10月底之前完成研發和設計定型，今年底正式開始商用，提供收費的檢測服務。至於該公司的目標客戶，主要是物管公司、地產商和政府部門。

[新經濟新天地]