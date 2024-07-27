金記主席：MPF欠款已解決 公司上月押商標資產 獲1850萬貸款

根據公司註冊處資料顯示，上月12日金記控股與一家名為JOEY SMITH的海外註冊有限公司簽署了一份借貸協議，獲對方提供1850萬元借款，抵押品主要包括金記控股旗下餐廳商標，以及相關資產、物業、商譽，以至應收帳款等等。有消息人士指出，該筆貸款屬於整個融資計劃的初步融資，主要用途是作營運資金。公司發言人未有評論貸款的詳情。

料今年月餅銷售少兩成

至於就徐汶緯指強積金欠款事宜已解決一事，本報記者昨日亦曾向積金局查詢，獲回覆指暫時未有相關資料可提供。

營運總監：未來盡量控成本

就金記的營運現况，徐汶緯稱港人北上消費的大環境下，今年上半年單計周末日的營業額生意額較2020年跌逾三成。他又保守估計今年月餅銷售額按年少兩成，因而預測下半年市道仍不會好轉。徐指今年以來同店銷售按年跌約一成，但關閉不賺錢店舖後目前已錄得營運盈利。現時金記在全港有15間金記冰室及9間其他品牌食店，仍擬審慎開店，或會在今年第四季再開一至兩間店。

金記控股營運總監郭啟澄補充，未來會盡量控制成本、創新求變。集團現設中央廚房，未來會加強監管中央採購成本。徐汶緯補充，營運成本中租金佔比約為10％至15%，未來店舖續約時會致力爭取減租一至兩成。目前有兩至3間金記冰室分店在談續租，進展順利，若續租成功則簽租約至少5年。不過由於近年來成本上升，今年金記或會考慮部分食品加價。

另據公司註冊處資料顯示，徐汶緯已於今年4月辭去金記控股及旗下金記餐飲的董事一職，金記發言人回覆指徐辭任董事，是希望集中精力時間處理好分店重整、成本控制及加強管理與營運，減輕文件處理的工作量。